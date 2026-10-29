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Em atualização É oficial. Christine Lagarde abandona presidência do Banco Central Europeu a 7 de fevereiro

Após meses de especulação, banco central confirma saída da presidente, em dia de reunião da autoridade monetária. Processo de sucessão começa esta quinta-feira e "decorrerá sem demora", confirma Costa

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Agora é oficial. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, vai abandonar o cargo no próximo dia 7 de fevereiro. O Conselho do BCE e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, já foram informados da saída da líder da instituição, que acontece antes do banco central anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro na região e que surge após meses de especulação que apontavam a francesa para o Fórum Económico Mundial (WEF, na sigla em inglês). Processo de nomeação de um sucessor arranca já esta quinta-feira: “decorrerá sem demora”.

“A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, informou hoje o Conselho do BCE e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, de que deixará o cargo a 7 de fevereiro de 2027“, diz um comunicado publicado no site do BCE.

O presidente do Conselho Europeu já reagiu à saída de Lagarde, numa declaração na qual agradece a dedicação da presidente do BCE desde que assumiu o cargo, em novembro de 2019. “Fui informado por Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, da sua intenção de deixar o cargo a 7 de fevereiro de 2027. Registo, com respeito, a sua decisão”, diz António Costa, citado num comunicado no site do Conselho Europeu.

Gostaria de agradecer a Christine Lagarde pela dedicação demonstrada enquanto presidente do BCE. Ao longo do seu mandato, liderou a instituição com um forte sentido de dever e responsabilidade (…) Perante uma pandemia mundial, uma guerra na Europa, crises energéticas e choques inflacionistas, assegurou uma liderança firme e determinada, contribuindo para salvaguardar a estabilidade e a resiliência da área do euro.

António Costa

Presidente do Conselho Europeu

“Gostaria de agradecer a Christine Lagarde pela dedicação demonstrada enquanto presidente do Banco Central Europeu (BCE), cargo que ocupa desde novembro de 2019. Ao longo do seu mandato, liderou a instituição com um forte sentido de dever e responsabilidade“, refere o presidente do Conselho Europeu, destacando que “a Europa beneficiou da sua liderança em tempos de incerteza e do seu compromisso inabalável com o projeto europeu”.

O antigo primeiro-ministro notou ainda que “perante uma pandemia mundial, uma guerra na Europa, crises energéticas e choques inflacionistas, assegurou uma liderança firme e determinada, contribuindo para salvaguardar a estabilidade e a resiliência da área do euro”.

António Costa acrescenta que, “para garantir uma transição tranquila para a próxima liderança do BCE, o processo de nomeação do sucessor será iniciado hoje e decorrerá sem demora, com vista a uma decisão atempada do Conselho Europeu, reunido na sua composição relativa à área do euro”.

Christine Lagarde estará esta quinta-feira a falar aos jornalistas na habitual conferência de imprensa após o comunicado, no qual deverá manter as taxas de juro inalteradas.

(Notícia em atualização)

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