Economia

Economia dos EUA cresce 3,4% no trimestre, mas inflação acelera em setembro

PIB subiu 3,4% e ficou acima das estimativas dos economistas, que apontavam para um crescimento de 3,1%, com o consumo a revelar-se resiliente apesar do impacto negativo da guerra nos preços.

O produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 3,4% no terceiro trimestre do ano, com a economia norte-americano a ser suportada pelo consumo, que se mostrou resiliente apesar do impacto negativo da guerra do Médio Oriente nos custos da energia. Já a taxa de inflação acelerou em setembro, mantendo-se bem acima do objetivo da Reserva Federal (Fed), conforme mostram os dados divulgados esta quinta-feira pelo Departamento do Comércio.

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O crescimento da economia superou as estimativas dos economistas, que apontavam para uma subida de 3,1% do PIB, e ficaram acima dos 2,2% registados no segundo trimestre deste ano.

O consumo privado cresceu 3,8% no terceiro trimestre do ano, enquanto o investimento interno privado bruto disparou 19,4%, impulsionado por uma subida de 20,9% na despesa em equipamento e de 8,4% no investimento em produtos de propriedade intelectual.

O índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), excluindo alimentos e energia, que é o indicador de inflação subjacente preferido da Fed, registou um aumento homólogo de 3,1%, em setembro, enquanto a taxa de inflação homóloga subiu para 3,6%.

Apesar das pressões inflacionistas, a Fed manteve esta quarta-feira a taxa dos fundos federais num intervalo entre 3,75% e 4,00%.

“A inflação continua elevada”, referiu o banco central liderado por Kevin Warsh. “A recolha de mais informação ajudará o Comité a determinar a orientação de política adequada para garantir um regresso atempado da inflação à meta de 2%”.

No curto comunicado, a Fed adiantou que a atividade económica está a expandir-se a um ritmo forte. “Embora a incerteza continue elevada, em parte devido à evolução da situação geopolítica, o consumo interno tem-se mostrado resiliente”, vincou.

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