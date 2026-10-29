Economistas antecipam abrandamento do crescimento do PIB até setembro, após segundo trimestre forte

O crescimento da economia portuguesa deverá ter desacelerado no terceiro trimestre de acordo com as estimativas do Banco de Portugal (BdP), BPI, BCP, CIP/ISEG e Conselho das Finanças Públicas, que antecipam que entre julho e setembro a economia nacional tenha crescido em cadeia entre 0,1% e 0,3%. O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira a estimativa rápida do PIB do terceiro trimestre, com a estimativa do Governo de que a economia vai crescer 2,3% este ano.

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Na primeira metade do ano, a economia portuguesa cresceu mais do que o esperado, com uma forte recuperação no segundo trimestre do ano — o PIB cresceu 0,8% em cadeia no segundo trimestre e 2,6% em termos homólogos, depois de uma expansão de apenas 0,1% e 2,3% no primeiro trimestre penalizado pelas tempestades que afetaram principalmente a região Centro e pelo choque energético provocado pela guerra no Médio Oriente. Agora, o crescimento deverá ter abrandado entre julho e setembro quer na comparação em cadeia, quer na comparação homóloga.

Entre as instituições consultadas pelo ECO, o BdP espera um crescimento do PIB em cadeia de 0,2% entre julho e setembro, “em linha com a moderação sugerida pelos indicadores de conjuntura disponíveis, em particular para o consumo e as exportações”. Já a aceleração projetada para a reta final do ano, em que aponta para um crescimento da economia em torno de 0,6%, “assenta no maior dinamismo do consumo privado, associado ao estímulo das medidas orçamentais anunciadas, e das exportações“.

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Assim, na atualização das projeções para a economia portuguesa, em outubro, o Banco de Portugal (BdP) alinhou o crescimento esperado para este ano com a meta inscrita pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), nos 2,3%. “Após a forte recuperação da atividade económica no segundo trimestre, projeta-se um crescimento mais moderado no terceiro trimestre e uma nova aceleração no final do ano“, antecipava ainda o supervisor da banca nacional.

O banco central está ligeiramente mais otimista do que os economistas do BPI, que preveem um crescimento de 0,1% no terceiro trimestre. Na atualização das perspetivas económicas para o resto do ano e também para 2027, a instituição financeira explica que “os indicadores mais recentes apontam para uma moderação do crescimento, mas continuam, em geral, favoráveis“. Em particular o consumo, que tem sido o motor da economia portuguesa nos últimos anos, e representa mais de 60% do PIB, deverá manter esse dinamismo, “embora a confiança tenha registado uma deterioração em setembro, refletindo uma maior preocupação com a evolução dos preços“.

No que toca a outros indicadores, detalham os economistas do BPI, “como as vendas a retalho e as vendas de automóveis, continuam a sugerir que o consumo está a apresentar um bom desempenho, apoiado pelo aumento do emprego e pela descida da taxa de desemprego”. Do outro lado, “a confiança continua fraca na indústria e está a registar alguma deterioração noutros setores“.

A entidade detalha ainda que, “mesmo que a atividade económica estagnasse no segundo semestre, o crescimento anual do PIB situar-se-ia em torno de 2,1%“, mas os economistas de várias entidades esperam maior dinamismo na segunda metade do ano.

A procura interna terá tido um contributo positivo no segundo trimestre, num contexto de desaceleração do consumo privado e contributo positivo do investimento. Alexandre Matias Head of economic research do BCP

Os economistas do BCP alinham com a previsão do BPI e antecipam um crescimento do PIB no terceiro trimestre de 0,1% em cadeia e 2,2% em termos homólogos. “A procura interna terá tido um contributo positivo no terceiro trimestre, num contexto de desaceleração do consumo privado e contributo positivo do investimento“, pode ler-se, numa nota assinada por Alexandre Matias, head of economic research do banco. Já a procura externa terá voltado a contribuir negativamente para o crescimento do PIB, dado que as importações terão continuado a crescer a um ritmo superior ao das exportações.

Já as perspetivas que constam do Barómetro CIP/ISEG são mais otimistas para o terceiro trimestre, antecipando um crescimento em cadeia de 0,3% e de 2,5% em termos homólogos. À semelhança das restantes previsões, também a CIP e o ISEG preveem que o crescimento volte a acelerar no quarto trimestre, “com base num consumo privado estimulado pelo suplemento extraordinário de pensões e pela redução do IRS retido em novembro”.

Assim, detalham as duas instituições, “com a revisão em alta do crescimento no segundo trimestre e a previsão de novos crescimentos em cadeia no terceiro e quarto trimestres, a previsão CIP/ISEG para 2026 é atualizada para um crescimento de 2,3%, num intervalo de previsão compreendido entre 2,2% e 2,4%” e fica em linha com a meta do Governo.

Depois do desempenho da economia no primeiro trimestre, seria suficiente uma aceleração de 1% na segunda metade de 2026 para que a previsão do Governo se cumpra, de acordo com o Conselho das Finanças Públicas (CFP). “Isto equivale a um crescimento em cadeia de cerca de 0,3% em cada um dos dois últimos trimestres do ano“, explica a entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral na análise às previsões macroeconómicas subjacentes à proposta de OE2027.

O CFP reconhece que “os riscos para a segunda metade do ano são predominantemente descendentes, embora o seu impacto no crescimento anual de 2026 seja limitado“. Operações militares no Golfo Pérsico, aumento significativo do preço dos produtos refinados de petróleo e política monetária mais restritiva do Banco Central Europeu (BCE) são alguns dos riscos externos que o Conselho aponta.

Estes fatores “são parcialmente amortecidos por um estímulo orçamental interno considerável: por um lado, o investimento público impulsionado pela conclusão do PRR; por outro, medidas temporárias de estímulo ao rendimento (nomeadamente, o suplemento extraordinário para pensionistas, e o ajustamento das tabelas de retenção decorrente da redução das taxas de IRS até ao sexto escalão com efeitos retroativos a janeiro)”.

Além disso, acrescenta o CFP, tendo em conta o crescimento do primeiro semestre, “a eventual materialização destes riscos afetaria de forma mecânica sobretudo o ponto de partida para 2027, por via de um menor efeito de arrastamento, e não tanto a previsão para 2026″.