Elevador da Glória. “Claro que a Fidelidade vai honrar os seus compromissos”, garante CEO

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Exclusivo Elevador da Glória. “Claro que a Fidelidade vai honrar os seus compromissos”, garante CEOpremium

Perante o caso das indemnizações às vítimas, Rogério Campos Henriques admite equívocos na resposta jurídica, mas garante que vai honrar pagamentos.

"É claro que a Fidelidade vai honrar os seus compromissos". É desta forma que Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, responde à polémica à volta das indemnizações às vítimas do Elevador da Glória, nomeadamente em casos em que há contestação dos beneficiários.

Falando na 7ª Conferência Anual do ECOseguros, que decorre esta quinta-feira em Lisboa, o responsável acrescentou que não só a seguradora - que cobria os riscos do equipamento da Carris - continua…

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