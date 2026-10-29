Estados-membros começam a aplicar novo Regulamento para embalagens

A União Europeia está a reforçar o enquadramento das embalagens com o objetivo de harmonizar as regras entre os Estados-membros, reduzir o impacto ambiental das embalagens, promover a economia circular e melhorar o funcionamento do mercado interno.

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Neste sentido, o quadro regulamentar europeu para embalagens e resíduos de embalagens, conhecido como PPWR, já começou a ser aplicado nos Estados-membros. Publicado a 22 de janeiro de 2026, o Regulamento (UE) 2025/40 substitui a anterior Diretiva 94/62/CE e estabelece metas concretas para a reutilização e reciclagem, bem como para a redução de embalagens consideradas desnecessárias.

As novas exigências abrangem as várias empresas e entidades envolvidas na cadeia de valor das embalagens e, entre as obrigações previstas, estão requisitos relacionados com a marcação, a reciclabilidade, a incorporação de materiais reciclados e o registo de produtores.

A entrada em aplicação do PPWR marca, assim, uma mudança no enquadramento das embalagens na União Europeia: a circularidade passa a estar diretamente refletida nas regras aplicáveis aos diferentes operadores da cadeia de valor. O papel da Responsabilidade Alargada do Produtor (RAP) e das entidades gestoras passa, por isso, a ser determinante na operacionalização destes objetivos, através da organização e financiamento dos sistemas de recolha seletiva, triagem e reciclagem de embalagens, bem como no apoio à adaptação dos produtores às novas exigências regulamentares.

A aplicação de algumas destas obrigações depende, no entanto, da adoção de atos delegados e de execução pela Comissão Europeia. Os Estados-membros têm até 12 de fevereiro de 2027 para definir o regime de sanções aplicável às infrações ao Regulamento.

Circularidade dos materiais como prioridade europeia

Este novo enquadramento surge num contexto de reforço da economia circular na União Europeia. A Comissão Europeia prevê a adoção, no outono de 2026, do Circular Economy Act, uma iniciativa que tem como objetivo estabelecer um Mercado Único para matérias-primas secundárias, aumentar a oferta de materiais reciclados de alta qualidade e estimular a procura por estes materiais dentro da União Europeia.

A meta é duplicar a taxa de circularidade da Europa, atualmente em cerca de 12%, para 24% até 2030. Esta taxa mede a proporção de materiais utilizados na economia que provêm de materiais reciclados ou reutilizados e este objetivo está integrado no Clean Industrial Deal da União Europeia, o que representa uma mudança de escala na política de economia circular.

A necessidade de acelerar esta transição é também refletida no impacto associado à utilização de recursos e à conceção dos produtos, já que 90% da perda de biodiversidade é causada pela extração e processamento de recursos, enquanto até 80% dos impactos ambientais dos produtos são determinados na fase de conceção.

Com a aplicação do PPWR e a futura adoção do Circular Economy Act, a União Europeia reforça, assim, o enquadramento regulatório em torno das embalagens, dos materiais reciclados e da circularidade em etapas da cadeia de valor. Para as empresas, este enquadramento significa que a circularidade deixa de ser apenas uma meta ambiental e passa a estar cada vez mais integrada nas regras que condicionam a conceção, colocação no mercado e gestão das embalagens.