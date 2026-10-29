Estes depósitos batem os certificados e um deles supera a inflação

Dia Mundial da Poupança

Estes depósitos batem os certificados e um deles supera a inflaçãopremium

Certificados de Aforro estão a render 2,5% e a atrair os portugueses, mas remuneração já atingiu tecto máximo. Estes 30 depósitos oferecem mais e um deles até supera a taxa de inflação.

Os Certificados de Aforro continuam a captar uma boa parte das poupanças das famílias portuguesas. Uma das razões da popularidade destes títulos de dívida da República é a remuneração, bem acima da que um depositante consegue obter junto dos bancos. Mas há três dezenas de depósitos a oferecerem mais do que o produto concorrente do Estado. E um deles supera mesmo a inflação.

Desde o início do ano, os Certificados de Aforro já atraíram 5,2 mil milhões de euros (em termos líquidos de resgates). A procura tem vindo a intensificar-se sobretudo nos meses mais recentes,…

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