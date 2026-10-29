Ex-ministro Arlindo Carvalho e antigos administradores livres de crimes no caso BPN
Tribunal extingue, por prescrição dos crimes, o procedimento criminal contra Arlindo Carvalho e mais seis arguidos. Inquérito tinha sido aberto pelo Ministério Público há 18 anos.
O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa declarou extinto, por prescrição dos crimes, um dos processos mais mediáticos do caso BPN e ordenou o arquivamento dos autos. O ex-ministro da Saúde Arlindo Carvalho era o principal arguido e, tal como o sócio José Neto e os antigos administradores do BPN Francisco Sanches e Luís Caprichoso, fica livre de cumprir pena de prisão.
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Segundo o Correio da Manhã, a decisão foi tomada esta terça-feira e beneficia ainda outros arguidos: António Coelho Marinho, também antigo administrador do BPN, José Augusto Monteverde, ex-gestor da antiga SLN – Sociedade Lusa de Negócios, e a Amplimóveis – Compra, Venda e Exploração de Imóveis, empresa que pertencia na altura a Arlindo Carvalho e a José Neto. O inquérito tinha sido aberto pelo Ministério Público há 18 anos, no final de 2008.
Estavam em causa os crimes de burla qualificada e de fraude fiscal qualificada. Segundo o despacho do Juízo Central Criminal de Lisboa (juiz 7), a que o jornal teve acesso, no “caso em apreço, resulta que o prazo de prescrição do procedimento criminal é a soma do prazo de prescrição acrescido de metade, mais o prazo máximo de suspensão, ou seja, 10 anos, mais 5 anos e mais 3 anos, o que corresponde ao total de 18 anos”.
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