Exportações portuguesas abrandam no verão, mas crescem acima das compras ao estrangeiro

O comércio internacional deverá ter abrandado no terceiro trimestre. As exportações e as importações portuguesas terão crescido 6,5% e 3,6%, respetivamente, o que representa uma desaceleração face ao segundo trimestre, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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A estimativa para o comércio internacional de bens entre julho e setembro aponta para aumentos em ambos os fluxos, embora com um abrandamento em termos nominais, tendo em conta que se registaram subidas significativas entre abril e junho, de 10,3% nas exportações e de 8,7% nas importações, segundo os dados mais recentes do organismo de estatística nacional.

Ainda assim, as vendas para o estrangeiro (Estados-membros da União Europeia e países terceiros) aumentaram a um ritmo superior do que as compras, atingindo até os dois dígitos. “Quando excluídas as transações TTE, ou seja, as transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda (sem transferência de propriedade), os aumentos são mais acentuados em ambos os fluxos (+10,9% nas exportações e +7,4% nas importações”, lê-se no relatório do INE.

Em agosto, o último mês com dados oficiais disponíveis, o comércio internacional cresceu. No mês mais quente do ano, tanto as exportações como as importações portuguesas aumentaram, em termos homólogos, embora o ritmo das exportações tivesse abrandado. As exportações e as importações subiram 6,8% e 2,8%, respetivamente, após subidas de 7,8% e 0,7% em julho, pela mesma ordem.

Perante esta variação, o défice da balança comercial de bens registou um desagravamento de 115 milhões de euros, comparativamente ao mesmo período de 2025, situando-se em 2.991 milhões de euros, tendo contribuído para esta melhoria as vendas externas de combustíveis e lubrificantes e maquinaria.

Notícia atualizada às 11h33 com mais informação