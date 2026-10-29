Força Aérea compra três autotanques para abastecimento de aeronaves por 1,25 milhões

A Força Aérea recebeu o aval do Governo para adquirir três autotanques de combustível para abastecimento de aeronaves por cerca de 1,25 milhões de euros, com financiamento plurianual através de verbas inscritas e a inscrever no orçamento da Força Aérea.

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“A Força Aérea dispõe de diversas infraestruturas aeronáuticas que asseguram a operação, manutenção e sustentação dos seus sistemas de armas e demais meios aéreos, sendo indispensável garantir as adequadas condições de abastecimento de combustível às aeronaves, sendo necessário assegurar meios terrestres adequados, modernos e operacionalmente disponíveis para o transporte e abastecimento de combustível aeronáutico”, pode ler-se na portaria datada de 22 de outubro e publicada esta quinta-feira em Diário da República.

Para cumprir a sua missão, o ramo das Forças Armadas “identificou a necessidade de proceder à aquisição de 3 (três) autotanques de combustível, destinados a reforçar e assegurar a capacidade de transporte, distribuição e abastecimento de combustível às aeronaves, contribuindo para a continuidade e sustentabilidade das operações”.

Nesse sentido, a Força Aérea foi “autorizada a assumir o encargo plurianual relativo à aquisição de três autotanques de combustível destinados ao abastecimento de aeronaves, nos anos 2026 e 2027, até ao montante global máximo de 1 250 262 euros (um milhão, duzentos e cinquenta mil, duzentos e sessenta e dois euros), valor ao qual não acresce IVA”.

O encargo orçamental autorizado distribui-se por dois anos económicos, sem poder exceder os seguintes montantes: