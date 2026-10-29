Em atualização França ‘segura a mão’ do Banco Central Europeu. Taxas de juro ficam inalteradas
Num dia marcado pelo anúncio de saída de Christine Lagarde da liderança em fevereiro, o BCE deixou a taxa de depósito inalterada nos 2,50%, num momento em que a situação francesa preocupa.
O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira deixar as taxas de juro diretoras inalteradas, confirmando as expectativas dos mercados, que já antecipavam que a autoridade monetária europeia não mexesse nos juros, num momento marcado pela escalada das “yields” das obrigações francesas. A decisão ocorre no dia em que a presidente Christine Lagarde anunciou que vai sair do cargo a 7 de fevereiro.
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Depois de ter subido as taxas de juro em 25 pontos base no encontro de setembro, o BCE deixou tudo igual ao fim da sua reunião de dois dias. A taxa de Facilidade Permanente de Depósito permaneceu esta quinta-feira nos 2,50% e as taxas de refinanciamento e de cedência de liquidez em 2,65% e 2,90%, respetivamente, níveis atingidos em setembro com o segundo aumento de 25 pontos base deste ano.
(Notícia em atualização)
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