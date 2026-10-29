Governo desafia seguradoras a aderirem a protocolo para seguros de exportação

O secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes, esteve esta quinta-feira presente na 7ª edição da Conferência Anual do ECOseguros 2027, e desafiou as seguradoras a aderirem ao protocolo com o Banco de Fomento para os seguros de exportação, defendendo um maior contributo do mercado na proteção das famílias e das empresas. O governante falou ainda da criação do Fundo de Catástrofes Naturais e Sísmicas, que deverá ser discutida nos próximos meses.

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Destacou ainda o papel do setor segurador numa economia em que, defendeu, o Estado não deve assumir todas as responsabilidades de proteção. “O Estado não deve substituir o mercado nem deve ser o garante de tudo e de todos”, afirmou, salientando a importância das seguradoras na proteção das famílias.

A intervenção ficou também marcada pela defesa da evolução das finanças públicas e da recuperação da confiança na economia portuguesa. João Silva Lopes afirmou que o Governo tem procurado reduzir a dívida pública, melhorar os serviços públicos, simplificar a Administração Pública e aumentar o rendimento das famílias.

“O país está neste momento com níveis de confiança e numa situação incomparavelmente superior ao que estava quando este governo entrou em funções”, afirmou, apontando a dívida pública, a desburocratização, as infraestruturas e as carreiras da Administração Pública como áreas em que foram alcançados progressos.