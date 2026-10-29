Lady Gaga assume cargo de CEO da Haus Labs

Ben Jones, anterior CEO da marca, terá deixado a empresa em outubro. Cantora assume a liderança executiva da marca de cosmética que fundou.

A cantora e atriz Lady Gaga, cujo nome de nascimento é Stefani Germanotta, assumiu a liderança executiva da Haus Labs, a marca de cosmética que fundou. A informação foi avançada pelo Business of Fashion e noticiada pela Cosmetics Business.

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A artista sucede a Ben Jones, cofundador e antigo CEO da empresa, que terá deixado a marca em Outubro. Jones passou anteriormente pela The Honest Company, onde exerceu funções de diretor digital.

Lady Gaga apresentou a marca em 2019, com o nome Haus Laboratories. Foi a primeira fundadora de uma marca de beleza a estabelecer um acordo de exclusividade com a Amazon. Em 2022, a empresa passou a chamar-se Haus Labs, renovou a identidade visual e reformulou os produtos, apostando em fórmulas ‘limpas’ e ingredientes ativos.

A cantora tem também atividade em empresas da área da biotecnologia como a Outer Bio, empresa que cofundou com o empresário norte-americano Michael Polansky. Esta plataforma dedica-se à investigação de novas abordagens à saúde da pele, através do sistema de descoberta e testagem Yuna, de acordo com o jornal Cosmetics Business.