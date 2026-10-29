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📹 BCE mantém juros. Reveja a conferência de imprensa de Lagarde

  • ECO
  • 13:46

Depois de anunciar que sairá da liderança do Banco Central Europeu em fevereiro, Christine Lagarde explica as razões que levaram o banco central a manter as taxas de juro inalteradas.

No dia marcado pelo anúncio de saída de Christine Lagarde da liderança do Banco Central Europeu (BCE) em fevereiro, a presidente da autoridade monetária da moeda única explica em conferência de imprensa a decisão do Conselho do BCE ter mantido as taxas inalteradas

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França ‘segura mão’ do BCE. Taxas de juro ficam inalteradas

Patrícia Abreu,

Num dia marcado pelo anúncio de saída de Christine Lagarde da liderança em fevereiro, o BCE deixou a taxa de depósito inalterada nos 2,50%, num momento em que a situação francesa preocupa.