📹 BCE mantém juros. Reveja a conferência de imprensa de Lagarde
Depois de anunciar que sairá da liderança do Banco Central Europeu em fevereiro, Christine Lagarde explica as razões que levaram o banco central a manter as taxas de juro inalteradas.
No dia marcado pelo anúncio de saída de Christine Lagarde da liderança do Banco Central Europeu (BCE) em fevereiro, a presidente da autoridade monetária da moeda única explica em conferência de imprensa a decisão do Conselho do BCE ter mantido as taxas inalteradas.
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