Microsoft apresenta resultado acima do esperado. Receitas da Azure crescem 48%

A Microsoft apresentou resultados trimestrais acima do esperado, graças à aceleração da sua plataforma de informática em linha Azure, que aluga a empresas a potência de cálculo necessária, em particular, para a inteligência artificial (IA).

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O grupo de Redmond, no Estado de Washington, divulgou um volume de negócios com uma subida homóloga de 92,3 mil milhões de dólares. As receitas da Azure, que representa um terço da faturação do grupo, subiram 48% homólogos, depois dos 42% verificados no trimestre anterior.

“Conseguimos um muito bom início de exercício”, congratulou-se a diretora financeira, Amy Hood, realçando a subida em 30%, para 63,9 mil milhões, do conjunto dos serviços em linha (Azure e as assinaturas do Office).

O resultado líquido subiu 32%, para 36,6 mil milhões de dólares. Sem o efeito da participação na OpenAI, que tinha ‘afundado’ os resultados em 2025, o lucro subiu 18%, para 36,4 mil milhões.

Estes números são divulgados dois dias depois do anúncio da oferta de saídas voluntárias feitas pela Microsoft a 60 mil trabalhadores, mais de um quarto do total, quando está a investir massivamente na IA.

Os seus investimentos em equipamento duplicaram, em termos homólogos, para 39,4 mil milhões, no trimestre, fora o aluguer dos centros de dados.

Este dinheiro foi obtido sem dívida, ao ser financiado perlas receitas da atividade. A Microsoft reembolsou mesmo parte da sua dívida, em 4,85 mil milhões, ao contrário da Metam que anunciou na quinta-feira ter-se endividado em mais 35 mil milhões de dólares.

O caderno de encomendas atinge em 677 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 73%, mas mantém o nível de junho.