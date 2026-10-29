“O futuro sem fumo passa pela ciência, pela inovação e pela responsabilidade”

A redução do tabagismo continua a ser um dos principais desafios de saúde pública a nível mundial. Apesar das campanhas de prevenção, da sensibilização crescente para os riscos do consumo de tabaco e dos avanços nas políticas públicas, milhões de adultos continuam a fumar.

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Perante esta realidade, a discussão deixou de se centrar apenas na prevenção do consumo e passou também a incluir uma nova questão: que abordagens podem contribuir para reduzir o impacto do tabagismo na saúde pública? É neste contexto que a ciência, a inovação e a investigação sobre os produtos de nicotina assumem um papel crescente no debate internacional.

A British American Tobacco (BAT) assumiu uma ambição clara: construir um Futuro Sem Fumo, através da transformação progressiva do seu negócio e do desenvolvimento de alternativas aos cigarros convencionais destinadas exclusivamente a consumidores adultos.

Esta estratégia assenta num investimento significativo em investigação e desenvolvimento. Nos últimos anos, a BAT investiu cerca de 350 milhões de euros em investigação científica relacionada com produtos sem combustão e criou uma rede internacional de centros de investigação que reúne mais de 400 especialistas em áreas como toxicologia, química analítica, biologia molecular, desenvolvimento de produto e saúde pública.

Até hoje, a empresa realizou mais de 250 estudos científicos que incluem avaliações laboratoriais, análises toxicológicas, ensaios clínicos, estudos comportamentais e investigações sobre o potencial impacto destes produtos na saúde pública.

Esta investigação segue metodologias reconhecidas internacionalmente, inclui publicações em revistas científicas com revisão por pares e procura contribuir para uma melhor compreensão dos riscos associados aos diferentes produtos de tabaco e nicotina. Eduardo Borja Veiga, recentemente nomeado diretor-geral da BAT Iberia, sublinha que “a ciência está no centro desta transformação porque qualquer discussão séria sobre o futuro do tabagismo exige evidência robusta, transparência e avaliação contínua”.

O papel da redução de danos do tabaco

O conceito de Tobacco Harm Reduction (THR), ou Redução de Danos do Tabaco, tem vindo a ganhar relevância no debate internacional sobre saúde pública.

Esta abordagem parte do reconhecimento de que, embora deixar de fumar seja a melhor opção para a saúde, nem todos os fumadores adultos abandonam o consumo de cigarros convencionais. Neste contexto, a investigação científica procura aprofundar o conhecimento sobre os riscos associados aos diferentes produtos e avaliar o contributo que distintas abordagens podem ter para a redução dos danos relacionados com o tabagismo.

A combustão do tabaco é responsável pela produção de numerosas substâncias tóxicas presentes no fumo dos cigarros convencionais. A investigação sobre produtos sem combustão procura compreender em que medida a eliminação deste processo altera a exposição a essas substâncias e quais as implicações para a saúde.

Importa, contudo, distinguir a redução da exposição a determinadas substâncias da demonstração de uma redução efetiva do risco para a saúde a longo prazo. Os produtos de tabaco e nicotina apresentam características e perfis de risco distintos, e a avaliação dos seus efeitos exige evidência científica robusta e acompanhamento contínuo.

Para a BAT, a redução de danos do tabaco integra uma estratégia global de transformação do negócio, que combina investigação científica, desenvolvimento tecnológico, inovação e diálogo com diferentes intervenientes, incluindo a comunidade científica, as autoridades reguladoras e os responsáveis pelas políticas de saúde pública.

Uma das iniciativas neste domínio é a plataforma Omni™, que reúne investigação científica, publicações independentes, estudos da empresa e exemplos internacionais relacionados com a redução de danos do tabaco. A plataforma procura contribuir para uma discussão informada sobre a evidência disponível, as questões que permanecem em aberto e o papel das políticas públicas na evolução dos padrões de consumo.

Eduardo Borja Veiga reforça que “a ciência está no centro desta transformação” e que o debate deve assentar em informação transparente, avaliação rigorosa e responsabilidade.

Portugal como mercado estratégico para a transformação

Portugal ocupa uma posição particularmente relevante nesta estratégia. “O mercado português tem demonstrado uma elevada capacidade de adoção de novas categorias e uma crescente procura por alternativas ao cigarro convencional por parte de consumidores adultos. Atualmente, as Novas Categorias representam cerca de 55% da receita da BAT em Portugal, um valor que posiciona o país como um dos mercados mais dinâmicos da Europa Ocidental nesta área”.

Para a empresa, Portugal é hoje um mercado importante para acompanhar a evolução dos comportamentos dos consumidores adultos e compreender o papel que a inovação pode desempenhar na transformação do setor.

As Novas Categorias abrangem diferentes segmentos de produtos, nomeadamente a vaporização, o tabaco aquecido e os produtos orais modernos. Embora apresentem características e formas de utilização distintas, estas categorias integram a estratégia de diversificação do portefólio da BAT e representam uma parte crescente da atividade da companhia.

Esta evolução acompanha uma tendência global. Em 2025, as Novas Categorias geraram receitas de 3,8 mil milhões de euros, representando 18,2% da receita total da BAT.

A ambição da empresa vai mais longe. A meta é que os produtos sem combustão representem 50% da receita global até 2035 e que sejam utilizados por 50 milhões de consumidores adultos até 2030, face aos atuais 34,1 milhões.

Para Eduardo Borja Veiga, a transformação exige uma visão abrangente do mercado e das necessidades dos consumidores adultos. A estratégia passa por desenvolver diferentes categorias, aprofundar o conhecimento científico sobre os seus perfis de risco e assegurar que a inovação é acompanhada por informação adequada e responsabilidade.

Um amanhã melhor: inovação e transformação do setor

A visão “A Better Tomorrow™”, ou Um Amanhã Melhor, traduz a ambição da BAT de transformar progressivamente o seu negócio e reduzir a dependência dos produtos combustíveis. Esta transformação assenta no desenvolvimento de novas categorias, no investimento em ciência e tecnologia e na procura de soluções que respondam à evolução do mercado e às preferências dos consumidores adultos.

As Novas Categorias incluem produtos de vaporização, produtos de tabaco aquecido e produtos orais de nicotina. Cada segmento apresenta características próprias, quer na composição, quer no funcionamento e na forma de utilização. A sua análise exige, por isso, uma abordagem diferenciada, baseada na evidência científica disponível e numa avaliação rigorosa dos riscos.

A inovação tecnológica tem permitido desenvolver produtos com diferentes características e explorar novas formas de disponibilização de nicotina. Paralelamente, a investigação procura aprofundar o conhecimento sobre a composição destes produtos, a exposição a substâncias potencialmente nocivas e os seus efeitos, incluindo as implicações para a saúde pública.

A BAT defende que a transformação do setor deve ser acompanhada por uma avaliação científica contínua, transparência na comunicação e um enquadramento regulatório adequado. O objetivo estratégico é promover a evolução do portefólio da empresa, mantendo a responsabilidade perante os consumidores adultos, a sociedade e as autoridades reguladoras.

Esta abordagem reconhece também que a inovação, por si só, não é suficiente. A prevenção do consumo de tabaco e nicotina, a proteção dos menores, o acesso a informação rigorosa e a aplicação de regras adequadas continuam a ser elementos fundamentais de qualquer política de saúde pública.

A experiência internacional e a evolução do tabagismo

A discussão sobre a redução do tabagismo tem evoluído de forma diferente consoante os países, em função das políticas públicas, dos enquadramentos regulatórios, dos comportamentos dos consumidores e da disponibilidade de diferentes produtos.

A Suécia é frequentemente apontada como um dos exemplos mais relevantes neste debate. O país apresenta atualmente uma das taxas de tabagismo mais baixas da União Europeia, próxima do limiar internacionalmente reconhecido para uma sociedade livre de fumo. A taxa de fumadores adultos situa-se em aproximadamente 5%*, significativamente abaixo da média europeia, e o país apresenta também indicadores favoráveis em algumas áreas relacionadas com as doenças associadas ao tabagismo.

Ao longo das últimas décadas, esta evolução coincidiu com a coexistência de diferentes produtos de tabaco e nicotina, elevados níveis de informação junto dos consumidores adultos e um enquadramento regulatório próprio. A experiência sueca tem, por isso, alimentado o debate internacional sobre a interação entre políticas de prevenção, regulação, comportamentos de consumo e disponibilidade de alternativas.

Também a Nova Zelândia registou progressos significativos. Entre 2011 e 2024, a percentagem de fumadores diários caiu de 16,4% para 6,9%**, incluindo reduções expressivas em comunidades historicamente mais afetadas pelo tabagismo.

Estes resultados devem ser analisados tendo em conta o conjunto das medidas adotadas em cada país, bem como as respetivas características sociais, económicas e regulatórias. Não existe uma única abordagem universal para reduzir o tabagismo, nem é possível atribuir a evolução dos indicadores de um país a um único fator.

Ainda assim, a experiência internacional contribui para enriquecer o debate sobre as políticas de controlo do tabaco e sobre a importância de avaliar, com base em evidência científica, os resultados das diferentes medidas adotadas.

Inovação e responsabilidade devem caminhar juntas

“A inovação só pode ser sustentável se estiver acompanhada por responsabilidade”, lembra o diretor-geral da BAT Iberia. “Por essa razão, defendemos uma comunicação transparente e exclusivamente dirigida a consumidores adultos. A empresa aplica políticas rigorosas de verificação de idade, marketing responsável, rotulagem adequada e informação clara sobre os riscos associados à nicotina”, explica.

A proteção dos menores constitui uma prioridade absoluta e qualquer produto que contenha nicotina deve ser reservado exclusivamente a adultos. Paralelamente, a BAT considera que os consumidores adultos devem ter acesso a informação rigorosa que lhes permita compreender as características e os potenciais riscos dos diferentes produtos disponíveis.

“O objetivo não é incentivar o consumo de nicotina, mas assegurar que os fumadores adultos que procuram alternativas dispõem de informação adequada para tomar decisões informadas. O futuro das políticas relacionadas com o tabagismo continuará a exigir equilíbrio entre prevenção, regulação, ciência e inovação”, conclui.

A experiência internacional demonstra que a redução do tabagismo exige uma abordagem abrangente, capaz de combinar prevenção, políticas públicas eficazes, investigação científica e avaliação contínua dos resultados. Para a BAT, a transformação do setor passa por aprofundar o conhecimento científico, desenvolver novas categorias de produtos e assegurar que a inovação decorre num quadro de responsabilidade, transparência e proteção da saúde pública.

* EU Joint Research Centre — Trends and patterns of use of tobacco and nicotine products in the EU, 7 de abril de 2026.

** Ministério da Saúde da Nova Zelândia — Getting to Smokefree 2025: The final push to achieving the Smokefree 2025 goal, 27 de novembro de 2024.