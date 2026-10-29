Setor fotovoltaico defende o seu papel estratégico na promoção da competitividade e da industrialização de Espanha

Reuniu em Madrid mais de mil profissionais, representantes institucionais e decisores políticos para analisar o futuro da indústria fotovoltaica e do armazenamento de energia. O encontro abordou a forma de tirar melhor partido da produção de energia renovável, impulsionar novos consumos de eletricidade e garantir as condições regulamentares e técnicas necessárias para manter a competitividade do setor.

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Esta segunda jornada encerrou uma edição marcada pelos desafios do setor fotovoltaico. Nesta nova etapa da transição energética, será fundamental impulsionar o desenvolvimento do armazenamento e da eletrificação, gerir os riscos políticos e os novos impostos retroativos das comunidades autónomas, e abordar a inadequação do atual sistema de fixação de preços do mercado elétrico, destacaram os participantes, que sublinharam a importância de continuar a aprofundar a educação social, valorizando os benefícios da energia fotovoltaica e a sua contribuição para a competitividade, sustentabilidade e desenvolvimento industrial do país.

O XIII Fórum Solar contou com a participação de Sara Aagesen, terceira vice-presidente do Governo e ministra da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico, que destacou a segurança do abastecimento, a redução de custos e a independência proporcionadas pela energia fotovoltaica, especialmente em tempos de incerteza internacional. «Cada GW fotovoltaico que instalamos proporciona-nos mais independência e permite-nos ser soberanos na tomada de decisões, de acordo com os nossos princípios e critérios europeus e espanhóis», afirmou. «Hoje não falamos apenas de produzir, mas de tirar o máximo partido dessa energia», sublinhou, apontando o armazenamento, as redes e a flexibilidade como prioridades para a nova etapa da transição energética.

Aagesen defendeu também a necessidade de oferecer estabilidade e certeza aos investimentos em energias renováveis e questionou o restabelecimento de medidas fiscais que lembram o antigo «imposto ao sol». Além disso, referiu que o Governo está a trabalhar na publicação em breve dos novos decretos reais relativos ao autoconsumo e às comunidades energéticas.

VANTAGEM COMPETITIVA

O presidente da UNEF, Rafael Benjumea, destacou o valor estratégico da energia solar para a economia espanhola. «A energia fotovoltaica é uma oportunidade única para o país: pela primeira vez, confere à Espanha uma vantagem competitiva no custo da energia», afirmou. Sublinhou também a relação entre o autoconsumo e o desenvolvimento industrial: «Apoiar o autoconsumo é apoiar a indústria do nosso país. A energia fotovoltaica está em condições de responder de forma competitiva a todas as novas necessidades que surjam neste país», concluiu.

Por seu lado, o diretor-geral da UNEF, José Donoso, defendeu o papel da energia fotovoltaica na redução dos custos energéticos e transmitiu uma mensagem de otimismo sobre as perspetivas de crescimento do setor: «O autoconsumo é um motor de industrialização, mas também uma forma de todos pagarmos menos. Quem investe no autoconsumo poupa e faz com que os restantes consumidores também poupem».

De acordo com um estudo recente da UNEF, a energia fotovoltaica gerou poupanças superiores a 17 000 milhões de euros para os consumidores e a indústria espanhóis entre janeiro de 2025 e junho de 2026, dos quais 2 700 milhões correspondem ao autoconsumo. «O que demonstra que a energia fotovoltaica é a grande oportunidade para a Espanha é o facto de ser a nossa fonte de energia nacional. Quando se constrói uma central fotovoltaica, não é apenas a região onde é instalada que ganha, mas gera-se um benefício para todos os espanhóis graças à descida dos preços. O mesmo acontece com o autoconsumo, cujos benefícios abrangem toda a sociedade», concluiu Donoso.

DESAFIOS DA NOVA ETAPA

Os debates destacaram a necessidade de acompanhar o crescimento da produção de energia renovável com novas soluções que permitam aproveitar melhor a energia disponível. O aumento das horas com preços nulos ou negativos e as dificuldades em integrar toda a produção tornam necessário avançar no armazenamento, na eletrificação da procura e na flexibilidade.

As sessões sobre autoconsumo analisaram a sua contribuição para a eletrificação de residências, empresas e indústrias, enquanto os debates sobre baterias abordaram as barreiras regulamentares, financeiras e administrativas que condicionam o desenvolvimento de novos projetos.

A estabilidade da rede também ocupou um lugar de destaque, com sessões sobre a forma como a energia fotovoltaica está a contribuir para o controlo da tensão graças ao novo Procedimento de Operação 7.4 e às possibilidades que o «grid forming» abre. Duas medidas que, segundo a UNEF, «nos permitem contar com um sistema muito mais resiliente do que o anterior sistema elétrico». O programa foi completado com uma sessão da Fotoplat sobre inovação tecnológica e as apresentações das empresas finalistas do concurso StartUp Solar.

IMPACTO DOS IMPOSTOS AUTONÓMICOS

Os novos impostos autonómicos e o seu impacto na competitividade da energia fotovoltaica foram um dos temas abordados no XIII Fórum Solar, no âmbito do debate sobre os desafios regulamentares do setor e a segurança jurídica dos investimentos. «Os novos impostos autônomos, como o que foi introduzido por Castela e Leão, são impostos puramente arrecadatórios, retroativos e, devido ao seu montante, expropriatórios. Alteram a competitividade que a energia fotovoltaica confere à indústria espanhola», alertou José Donoso, diretor-geral da UNEF.

A primeira jornada reuniu representantes do Partido Popular, do PSOE, do Vox e do Movimento Sumar para confrontar as suas propostas sobre fiscalidade energética, energias renováveis, redes e eletrificação. O encontro teve lugar, além disso, num momento especialmente relevante, uma vez que se tratou do último Fórum Solar antes das próximas eleições gerais.

Com esta décima terceira edição, a UNEF encerra duas jornadas de debate sobre as condições necessárias para consolidar o desenvolvimento fotovoltaico em Espanha, numa fase em que o armazenamento, as redes, a eletrificação e a estabilidade regulatória serão determinantes para tirar partido do potencial da energia solar. «A energia fotovoltaica representa uma grande oportunidade de desenvolvimento para a Espanha e abre as portas a uma industrialização como nunca antes conhecemos. Esta nova revolução industrial requer segurança jurídica, continuidade nas políticas e capacidade para responder aos desafios que temos pela frente. A Espanha tem perante si uma oportunidade histórica que devemos saber aproveitar», concluiu José Donoso.