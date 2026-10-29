SEUR prepara-se para a época natalícia com 3 000 novas contratações

A SEUR concebeu um plano especial para a campanha natalícia que prevê a contratação de 3 000 profissionais, mais 7% do que em 2025, bem como um aumento da sua capacidade operacional, com o que reforçará as suas equipas de distribuição, operações nos armazéns e atendimento ao cliente, para responder às necessidades das empresas e dos consumidores durante estas semanas.

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A empresa estima que, entre 23 de novembro e meados de janeiro, irá gerir mais de 35 milhões de envios, com picos de atividade superiores a um milhão de encomendas por dia, sendo a Cyber Monday (30 de novembro) o dia mais importante da campanha. Este aumento concentrar-se-á especialmente em províncias como Madrid, Barcelona, Valência, Bilbau, Sevilha e Málaga, que voltarão a registar grande parte do volume de atividade.

A empresa salientou que a preparação para este período assume especial importância num contexto em que o comércio eletrónico está plenamente integrado nos hábitos de consumo. De acordo com o estudo «Compras online em Espanha 2025», elaborado pelo Observatório Nacional de Tecnologia e Sociedade (ONTSI), 29,4 milhões de pessoas fazem compras pela Internet em Espanha, o que representa 83,3% dos utilizadores da rede. «Esta realidade coloca novos desafios ao setor logístico, que deve dispor da capacidade e flexibilidade necessárias para responder a uma procura cada vez mais concentrada em determinadas datas comerciais», indicou a empresa.

Paralelamente, a SEUR irá incorporar 2 150 veículos adicionais, dos quais 33% serão sustentáveis. Esta expansão permitirá aumentar a capacidade de processamento e distribuição de encomendas nos períodos de maior atividade, mantendo os níveis de qualidade e fiabilidade do serviço.

«A campanha de Natal representa um dos maiores desafios operacionais do ano para o nosso setor. Na SEUR, antecipamo-nos a este momento reforçando as nossas equipas e a nossa capacidade produtiva para continuarmos a oferecer um serviço fiável e adaptado às necessidades dos nossos clientes, mesmo nos momentos de maior atividade», afirmou Benjamín Calzón, diretor de Operações da SEUR.

LOGÍSTICA

Para além do aumento do quadro de pessoal e das operações, a empresa enfrentará a campanha recorrendo a serviços especializados que permitam responder às diferentes necessidades de transporte e entrega dos seus clientes. Entre estes, destaca-se o SEUR Frio, especialmente relevante durante um período em que os produtos frescos e alimentares assumem um papel de maior destaque.

Este serviço, que registou um crescimento de 19% em 2025, impulsionado pelo boom das compras online de produtos alimentares, conta atualmente com cerca de 600 veículos frigoríficos e 82 armazéns refrigerados. Esta infraestrutura permite transportar produtos delicados, como carnes, peixe, marisco, queijos, laticínios ou pratos preparados, mantendo as condições de temperatura necessárias ao longo de todo o processo.

Para garantir a rastreabilidade destas remessas, a SEUR investiu mais de um milhão de euros em tecnologia IoT e instalou mais de 2 000 dispositivos de medição com tecnologia NB-IoT nas suas unidades de carga refrigerada, incluindo veículos de distribuição, mais de 500 contentores certificados ATP e cerca de cem câmaras frigoríficas.

A aposta neste serviço estende-se também ao âmbito internacional. A SEUR Frio, em funcionamento em França desde 2017, alargou a sua cobertura a Portugal, reforçando as possibilidades de distribuição de produtos refrigerados fora de Espanha. Além disso, possui a certificação ISO 23412 da AENOR para o transporte de encomendas a temperatura controlada.

Outro dos pilares da campanha será a rede Pickup, que permitirá gerir parte das entregas e devoluções através de estabelecimentos de proximidade e cacifos inteligentes, oferecendo aos consumidores alternativas à entrega tradicional ao domicílio.

Atualmente, a SEUR dispõe de mais de 10 000 pontos Pickup em Espanha, entre os quais se incluem 2 000 cacifos. Esta rede permite que os utilizadores possam recolher ou depositar as suas encomendas em locais adaptados aos seus horários e deslocações, uma opção especialmente útil durante períodos de elevada atividade comercial.

Explicou que a esta capilaridade se juntam soluções que simplificam a experiência dos utilizadores, como a possibilidade de gerir envios e devoluções através de códigos QR, sem necessidade de imprimir etiquetas.

O desenvolvimento destas alternativas faz parte da estratégia «Out of Home» da Geopost, grupo ao qual pertence a SEUR, que, em 2026, atingiu os 150 000 pontos de recolha em 28 países europeus, distribuídos por mais de 100 000 pontos de recolha e 50 000 cacifos inteligentes.