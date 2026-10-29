Shortlist: automóveis, joalharia, vinho e outras experiências para esta semana

A Shortlist desta semana cruza automóveis, arte, joalharia e música com propostas de gastronomia, hotelaria e perfumaria. O regresso a Itália da Dino Berlinetta Speciale, após 61 anos, abre um percurso que termina no V&A, entre os figurinos de Freddie Mercury.

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1. The Macallan abre o primeiro ‘lar espiritual’ em Portugal

A The Macallan vai passar a ter um ‘lar espiritual’ em Lisboa, isto é, um espaço numa capital ou destino de luxo considerado pela marca como sua experiência mais completa. Em Portugal, esse local está integrado na Boutique Torres Joalheiros, na Avenida da Liberdade, o que também é uma novidade para a marca escocesa, e estará aberto a clientes das duas marcas e a visitantes. Segundo a Empor Spirits, representante do whisky em Portugal, aqui podem ser encontradas referências especiais e futuras edições limitadas. Está também previsto um serviço de Fine Whisky Concierge, dirigido a clientes selecionados na aquisição de referências Prestige, que poderá contemplar entregas, apresentações e provas privadas e personalizadas.

2. Audemars Piguet leva a geometria do Royal Oak para a joalharia

A luneta octogonal e a bracelete integrada fazem do Royal Oak um dos modelos mais reconhecíveis da Audemars Piguet, desde 1972. A nova coleção Royal Oak Joaillerie, desenvolvida pela maison e co-desenhada por Nathalie Barzilay, transpõe essas linhas para colares e braceletes em ouro, diamantes e pedras preciosas. A coleção reúne duas criações de alta joalharia e peças em frosted gold, uma das assinaturas da marca. A textura granulada e luminosa do ouro é uma técnica desenvolvida em 2016 com a designer Carolina Bucci, por ocasião dos 40 anos do Royal Oak feminino, e é aplicada em peças de ouro branco, amarelo e rosa. A iniciativa prolonga a história do modelo no universo feminino, iniciada em 1976, quando Jacqueline Dimier redesenhou as suas proporções. Segundo Ilaria Resta, presidente executiva da Audemars Piguet, a joalharia permite à Maison revisitar os seus códigos estéticos e explorar novas formas de criação, em paralelo com a relojoaria.

3. O Ofício estreia uma série de jantares que cruza cozinha e vinho

O Ofício, no Chiado, inaugura a 28 de outubro o Wine + Dine Series, um ciclo de jantares mensais que reúne o anfitrião Maurício Varela, um chef convidado e um produtor de vinhos. A iniciativa prolonga a assinatura do restaurante, Wine & Dining Room, e decorre até março de 2027, com a proposta de aproximar cozinha e vinho num ambiente informal. A primeira noite junta Marcelo Rodrigues, à frente da cozinha do restaurante londrino Primeur, e Pedro Marques, produtor do Vale da Capucha, projeto familiar em Torres Vedras. Os dois chefs criam um menu a quatro mãos, com referências portuguesas, francesas e japonesas, entre pratos crus, grelhados e de conforto. Servido à la carte, será acompanhado por vinhos do Vale da Capucha apresentados pelo próprio produtor. O calendário inclui Gareth Storey e Filippo Pozzi, do Atlas Land, a 25 de novembro, Fagner Buzinhani, do Go Juu, e Nuno Mira do Ó, dos vinhos Druida, a 8 de dezembro, e, já em 2027, Alessandra Borsatto, do Flamma, e Anna Jørgensen, do Cortes de Cima, a 13 de janeiro.

4. Os vinhos da Cooperativa do Pico chegam ao Taste & Toast Fest

A Cooperativa da Ilha do Pico participa na terceira edição do Taste & Toast Fest, a 6 de novembro, no The Yeatman, em Vila Nova de Gaia. O encontro reúne chefs e produtores de vinho em várias estações de degustação, dedicadas aos sabores de outono e à gastronomia portuguesa. A cooperativa açoriana apresenta três vinhos da colheita de 2023: Arinto dos Açores, Verdelho e Rola Pipa, lote das duas castas. Os vinhos refletem as condições da viticultura do Pico, onde as vinhas crescem em solos de origem vulcânica, sob influência do Atlântico. Com Ricardo Costa como anfitrião, o festival conta, entre outros, com Dieter Koschina, do Vila Joya, Pepe Vieira, Pedro Lemos e Paulo Morais, do Kanazawa. A pastelaria fica a cargo de Francisco Siopa, executive pastry chef do Penha Longa Resort, em Sintra.

5. Hotéis portugueses entre os vencedores dos World Luxury Awards

Os World Luxury Awards 2026 distinguiram hotéis portugueses em várias categorias, do turismo de negócios à hotelaria de praia e ao bem-estar. Entre os premiados estão unidades em Lisboa, no Porto, em Sesimbra e no Algarve, com propostas que vão dos hotéis urbanos aos resorts. A Highgate Portugal somou 19 prémios, dos quais 14 foram atribuídos a seis hotéis. No Algarve, o Algarve Marriott Salgados Golf Resort & Spa recebeu distinções nas áreas de conferências e eventos, MICE e centro de conferências; o Marriott Residences Salgados Resort foi reconhecido pelos apartamentos com serviços, residências e oferta para famílias; e o The Westin Salgados Beach Resort venceu em wellness, bem-estar e hotelaria de praia.

No Porto, o Hilton Porto Gaia foi distinguido nas categorias de hotel de negócios, conferências e eventos e MICE. Em Lisboa, o Palácio do Governador – Lisbon Hotel & Spa recebeu o prémio de melhor hotel boutique de design de luxo no sul da Europa, enquanto o Sesimbra Oceanfront Hotel foi distinguido como melhor hotel de luxo em frente ao mar no sul da Europa.

O Lisbon Chiado Hotel & Spa recebeu duas distinções: melhor novo hotel de luxo em Portugal e melhor hotel urbano de luxo no sul da Europa. Inaugurado em 2025, o hotel resulta da reabilitação de dois edifícios em frente ao Teatro da Trindade, num investimento superior a 20 milhões de euros, segundo a Coporgest.

6. Sézane estreia-se na perfumaria

A Sézane acaba de lançar o seu primeiro perfume, criado em colaboração com a perfumista Sidonie Lancesseur. A fragrância combina notas frutadas e amadeiradas, numa composição que assinala a entrada da marca francesa no universo da perfumaria. Segundo a marca, o perfume é marcada pelo aroma de pera, madeira de caxemira e sândalo.

7. O V&A mostra os figurinos que construíram a imagem de Freddie Mercury

O Victoria and Albert Museum, em Londres, assinala o que seria o 80º aniversário de Freddie Mercury com a exposição Freddie Mercury – Splendid Things, um percurso por oito figurinos e peças de roupa usados pelo músico, que pode ser vista até 17 de janeiro de 2027. Entre as peças em destaque estão o fato Mercury Wing, criado por Wendy de Smet e usado na digressão de A Night at the Opera, e a capa e a coroa concebidas por Diana Moseley para a Magic Tour, em 1986. O percurso inclui ainda o figurino do vídeo de Made in Heaven e quimonos do guarda-roupa pessoal do artista. Sete dos oito looks foram emprestados por Mary Austin, amiga próxima de Mercury.

O projeto, desenvolvido com a própria Mary Austin, propõe olhar para a roupa como parte essencial da construção da persona de Freddy Mercury em palco. E”le não estava apenas a vestir roupa; estava a criar uma imagem à escala do espaço e da vastidão do público”, recorda Austin, citada pelo museu. Cada conjunto é apresentado em diálogo com as coleções e a arquitetura do V&A, em instalações concebidas pelo cenógrafo Tom Piper.

8. Dino Berlinetta Speciale regressa a Itália após 61 anos

A Dino Berlinetta Speciale, um dos automóveis mais emblemáticos desenhados por Aldo Brovarone, regressa a Itália pela primeira vez em 61 anos. Apresentada no Salão Automóvel de Paris em 1965, a peça é o destaque de La matita di Pininfarina, exposição que assinala o centenário do nascimento do designer no Museu Nacional do Automóvel de Turim. Com curadoria de Maria Paola Stola, a exposição abriu a 7 de outubro e percorre a carreira de Brovarone no Centro de Estilo Pininfarina, onde trabalhou entre 1953 e 1988. Reúne desenhos do arquivo da empresa, cartazes, fotografias e automóveis que ajudam a compreender a evolução da sua obra.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.