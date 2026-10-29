Crédito à Habitação

Taxa Euribor sobe a três, a seis e a 12 meses

  • Lusa
  • 12:02

Esta quinta-feira, a taxa Euribor subiu para 2,643% a três meses, para 2,973% a seis meses e para 3,308% a 12 meses.

A taxa Euribor subiu esta quinta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira.

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  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 2,973%, mais 0,013 pontos percentuais que na quarta-feira.
  • No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu para 3,308%, mais 0,018 pontos que na véspera.
  • A Euribor a três meses também avançou, para 2,643%, mais 0,025 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 40,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,03% e 24,27%, respetivamente.

O mercado espera que, na reunião desta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) mantenha as taxas diretoras e adie a subida das mesmas para a última reunião de política monetária deste ano, que se realiza em 16 e 17 de dezembro.

Em 10 de setembro, como esperado pelos mercados, o BCE subiu as taxas diretoras, em 25 pontos base, depois de as ter mantido em julho. Em junho, pela primeira vez desde setembro de 2023, o BCE tinha subido as taxas diretoras, designadamente 25 pontos base, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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