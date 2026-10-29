“Temos empresas da área dos drones interessadas em estabelecer-se em Tires”

Empresas nacionais ligadas aos drones estão interessadas em instalar-se no Aeródromo de Tires, onde a Universidade NOVA de Lisboa quer criar um polo de ensino, investigação e desenvolvimento tecnológico para o setor aeroespacial: o NOVA Aerospace. A instituição de ensino superior está a preparar uma arena de drones, que funcionará como laboratório da faculdade, e garante que há empresas disponíveis não só para colaborar com a universidade, mas também para se estabelecerem no local.

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“Temos empresas da área dos drones que estão interessadas, não só em colaborar connosco, mas que estão interessadas em estabelecer-se aqui”, afirma José Júlio Alferes, diretor da NOVA FCT, à margem da sessão de abertura da licenciatura e mestrado em Engenharia Aeroespacial, realizada esta quarta-feira no hangar 7 do aeródromo, ao ECO/eRadar.

Para já, não são conhecidos os nomes das empresas interessadas, nem os montantes que poderão investir ou os prazos para uma eventual instalação. Mas o interesse no segmento dos drones dá uma dimensão mais industrial ao projeto NOVA Aerospace, que pretende fazer de Tires um ponto de encontro entre empresas, estudantes e investigadores, num setor em que a ligação entre conhecimento e capacidade de produção é cada vez mais relevante.

“Vai-se montar aqui uma área de drones. A arena de drones é um laboratório nosso, da faculdade”, explica José Júlio Alferes. Entre as empresas que a universidade procura atrair, existem também interesses nas áreas dos satélites e de outras tecnologias aeroespaciais, explica o responsável.

Cinco milhões para arrancar, empresas para captar

A NOVA FCT prevê investir cinco milhões de euros na construção do seu edifício e na aquisição de equipamentos. Esse valor não representa, contudo, o investimento total que poderá ser mobilizado para o polo, já que a instalação de empresas poderá exigir novas infraestruturas e a construção de hangares.

O projeto abrange 20 hectares cedidos pela Câmara Municipal de Cascais, em regime de direito de superfície por 50 anos, renovável. A ambição é criar um ecossistema em que o ensino e a investigação decorram junto de empresas e de atividade aeronáutica real, permitindo aos estudantes trabalhar mais perto dos desafios da indústria.

Vai-se montar aqui uma área de drones. Temos empresas da área dos drones que estão interessadas, não só em colaborar connosco, mas que estão interessadas em estabelecer-se aqui. José Júlio Alferes Diretor da NOVA FCT

“A nossa ideia é ensinar e investigar nesta área do aeroespacial dentro de um ecossistema que, desde logo, tem um aeroporto”, sucinta o diretor da NOVA FCT. A proximidade ao aeródromo deverá permitir o acesso a aeronaves e a condições para realizar testes, dando aos alunos contacto direto com aplicações práticas da engenharia.

O novo polo já recebe os alunos da licenciatura e do mestrado em Engenharia Aeroespacial da NOVA FCT, que terão aulas no aeródromo um dia por semana. O modelo permite aproximar a formação da realidade operacional do setor, com acesso a hangares, oficinas e laboratórios integrados na infraestrutura aeroportuária. A Câmara de Cascais assegura o transporte dos estudantes nas deslocações de ida e volta.

A criação deste polo já tinha sido anunciada pela universidade no início do ano. Em fevereiro, José Branco, pró-reitor da NOVA, esclareceu ao ECO/eRadar que o projeto pretendia reunir academia e empresas e que o investimento de cinco milhões de euros dizia respeito ao edifício e aos equipamentos da universidade, sendo o potencial global mais elevado à medida que as empresas se instalassem. A instituição tinha então apontado um horizonte de cerca de quatro anos para ter pelo menos uma empresa instalada no espaço.

Entre as empresas já ligadas ao ecossistema está a Indra, que formalizou em março uma parceria com a NOVA Aerospace. A universidade refere também contactos com outras empresas, enquanto a TAP Academy já está presente nas imediações. O objetivo passa por atrair atividade empresarial para o aeródromo e desenvolver projetos conjuntos de investigação e formação, mas o interesse em instalar capacidades industriais terá ainda de se traduzir em decisões concretas.

Indra mantém em aberto eventual expansão industrial

A associação da Indra à NOVA Aerospace deverá reforçar a colaboração com a universidade, sobretudo na área espacial. Para já, não existe um plano definido para a criação de novas instalações ou capacidades de fabrico em Tires, nem foi confirmada qualquer intenção de desenvolver ali atividade ligada a drones.

“Aquilo que pode ser no futuro ainda está por desenhar, não existe nenhum plano concreto”, refere Nuno Ávila, diretor da Indra/Deimos, ao ECO/eRadar. O responsável explicou que o grupo pretende avançar para atividades de maior valor acrescentado, incluindo a industrialização e a criação de produtos, mas sublinhou que qualquer expansão dependerá das competências disponíveis, da massa crítica e do foco do investimento.

Aquilo que pode ser no futuro ainda está por desenhar, não existe nenhum plano concreto. É no espaço que nós temos tido a relação com a NOVA Aerospace e eu acredito que é no espaço que vamos continuar a consolidar esta relação. Nuno Ávila Diretor da Indra / Deimos

A Indra tem vindo a desenvolver competências na área dos drones em Espanha, mas Nuno Ávila não adiantou se essa atividade poderá passar por Portugal. “É no espaço que nós temos tido a relação com a NOVA Aerospace e eu acredito que é no espaço que vamos continuar a consolidar esta relação”, frisa.

A parceria assinalada em março prevê colaboração em investigação aplicada, desenvolvimento tecnológico, formação avançada e participação de estudantes e investigadores em projetos industriais. Inclui também a ligação a projetos da Agência Espacial Europeia, mestrados e doutoramentos.

Agência Espacial antecipa novidades com colaboração

O desenvolvimento de empresas e startups é também uma das ambições para o ecossistema que está a nascer em Tires. Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, destaca a importância de aproximar os estudantes do setor e criar condições para transformar projetos académicos em negócios.

“Muitos destes jovens que estão aqui vão ter as suas próprias empresas. Têm as suas ideias, vão fazer as suas startups e vão, obviamente, ser uma das empresas do ecossistema nacional”, diz o responsável, ao ECO/eRadar à margem do evento.

A Agência Espacial Portuguesa está também em conversações com a NOVA sobre formas de colaboração. Questionado sobre se o contacto poderia evoluir para uma parceria, Ricardo Conde confirma apenas que o assunto está a ser analisado e antecipa que “haverá surpresas”, sem adiantar pormenores.