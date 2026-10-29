Vanitatis inclui 11 profissionais do Hospital Fundação Jiménez Díaz no seu ranking «As 50 melhores médicas de Espanha»

Um total de 11 médicas do Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz foram destacadas na edição de 2026 do ranking «As 50 melhores médicas de Espanha», elaborado pela Vanitatis e pelo El Confidencial.

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A lista, que abrange 34 especialidades, tem em conta os contributos das profissionais nela incluídas e a sua trajetória consolidada em cada uma das suas áreas. As profissionais distinguidas desenvolvem a sua atividade clínica, docente e de investigação em diferentes áreas de especialização do hospital «e representam a excelência clínica, a inovação e o compromisso com o atendimento ao doente que caracterizam a Fundação Jiménez Díaz», segundo informou a entidade.

As especialistas são a Dra. Montiel Jiménez Fuertes, chefe adjunta da Unidade de Cirurgia de Urgências e Sarcomas e consultora da Unidade de Cirurgia Hepatobiliopancreática da Fundação; a Dra. Maite Ortega Juaristi, chefe adjunta do Serviço de Endocrinologia e Nutrição da Fundação Jiménez Díaz; e a Dra. Corazón Hernández Rodríguez, chefe da Unidade de Reprodução Assistida da Fundação Jiménez Díaz — e dos hospitais universitários Rey Juan Carlos, General de Villalba e Infanta Elena —, além de atual secretária da Sociedade Espanhola de Ginecologia e Obstetrícia e membro da Comissão Nacional de Reprodução Humana Assistida; e coordenadora do Comité de Peritos para a aplicação de Técnicas de Reprodução Assistida no Serviço de Saúde de Madrid.

Também a doutora Carmen Ayuso García, chefe do Departamento de Genética da Fundação Jiménez Díaz — e dos hospitais universitários Rey Juan Carlos, General de Villalba e Infanta Elena —, e diretora do seu Instituto de Investigação Sanitária (IIS-FJD), além de membro e coordenadora da rede Rare Genomics e do Comité de Ética do Centro Superior de Investigações Científicas (CSIC), e a Dra. Beatriz Álvarez Álvarez, especialista em Medicina Interna e Urgências da Fundação Jiménez Díaz, e membro do seu Departamento de Doenças Infecciosas e da equipa do Checkpoint Madrid, dedicada à prevenção, diagnóstico e tratamento do VIH, das hepatites e de outras infeções de transmissão sexual.

Da mesma forma, a Dra. Sarah Béatrice Heili Frades, chefe adjunta do Serviço de Pneumologia e responsável pela Unidade de Cuidados Respiratórios Intermédios (UCIR) da Fundação; a Dra. Nadia Hindi Muñiz, especialista em Oncologia Médica da Fundação Jiménez Díaz e membro da Unidade de Sarcomas do Comprehensive Cancer Center do hospital madrileno — que abrange também os hospitais universitários Rey Juan Carlos, General de Villalba e Infanta Elena —; e a Dra. Ángela Lamarca Lete, chefe adjunta do Serviço de Oncologia Médica da Fundação Jiménez Díaz, membro do Conselho e presidente do Comité de Comunicação da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO) e líder do Grupo de Trabalho sobre Tumores Neuroendócrinos da Organização Europeia para a Investigação e Tratamento do Cancro (EORTC).

Completam a lista a Dra. Stephanie Bolle, chefe do Serviço de Oncologia Radioterápica do Centro de Protonterapia da instituição; a Dra. Almudena Fernández-Bravo Rueda, chefe adjunta do Serviço de Reabilitação e Medicina Física da Fundação Jiménez Díaz e coordenadora da sua Unidade de Dor, Terapias Regenerativas e Medicina Desportiva, além de vice-presidente e secretária da Sociedade Espanhola de Reabilitação Intervencionista (SETRI) e membro do Conselho de Administração da Sociedade Espanhola de Reabilitação e Medicina Física (Sermef); e a Dra. Carmen González Enguita, chefe do Departamento de Urologia da Fundação Jiménez Díaz — e dos hospitais universitários General de Villalba e Infanta Elena —, além de presidente da Associação Espanhola de Urologia, a primeira mulher a ocupar este cargo.

HOSPITAL

O Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz dispõe de 665 camas, mais de 4 500 profissionais, 26 salas de operações — incluindo duas salas híbridas, três robôs Da Vinci, um robô ROSA e uma ressonância magnética integrada de alto campo —, um acelerador linear EVO, tecnologia HIFU, mais de 45 000 intervenções cirúrgicas realizadas, mais de 1,6 milhões de consultas externas realizadas, mais de 200 000 casos de urgência atendidos e mais de 33 000 doentes internados, cerca de 700 ensaios clínicos e 500 projetos de investigação em curso, e uma média de mais de uma centena de novos residentes incorporados todos os anos. Há mais de uma década que é o hospital de alta complexidade da Comunidade de Madrid mais bem avaliado pelos doentes (Índice Global de Satisfação) e pelos profissionais (Índice de Excelência Hospitalar).

Além disso, destacou que, a par deste reconhecimento, se destacam também marcos como ter sido o primeiro hospital do mundo a obter a certificação EFQM Global, o primeiro hospital espanhol de alta complexidade, com vocação docente e de investigação, a receber o reconhecimento de Excelência em Gestão EFQM 5 Estrelas, e o primeiro hospital espanhol de alta complexidade, com atividades de ensino e investigação, a receber, para todo o centro, o selo dourado da Joint Commission International, a acreditação de segurança e qualidade clínica mais exigente do mundo no setor da saúde.

De acordo com os dados mais recentes do Sermas, relativos a setembro de 2026, no que diz respeito às consultas externas, o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz apresenta um tempo médio de espera de 28,81 dias; muito abaixo da média de 59,91 dias da Comunidade de Madrid. No que diz respeito à atividade cirúrgica, a Fundação Jiménez Díaz é um dos centros com menores tempos de espera (19,24 dias).

De acordo com a avaliação da satisfação dos utilizadores dos serviços de saúde pública da Comunidade de Madrid relativa ao ano de 2025, os utilizadores do Serviço de Saúde de Madrid classificam a Fundação Jiménez Díaz como o melhor hospital, não só no grupo de centros de alta complexidade, mas também entre todos os centros públicos da Comunidade de Madrid, excluindo os hospitais especializados, de apoio e de estada média.