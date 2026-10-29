Automóveis

Volkswagen reporta maior prejuízo em mais de uma década: 5,9 mil milhões no terceiro trimestre

CEO Oliver Blume pretende eliminar 100 mil postos de trabalho em todo o grupo, que inclui as marcas Audi e Porsche, e poderá fechar até quatro fábricas na Alemanha, num programa para cortar custos.

A gigante alemã Volkswagen fechou o terceiro trimestre do ano com o pior prejuízo em mais de uma década, num momento em que a segunda maior construtora automóvel do mundo enfrenta a crescente concorrência chinesa e aumentos de custos, o que deverá pressionar a administração a intensificar o programa de reestruturação da empresa.

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A empresa reportou um prejuízo de 5,8 mil milhões de euros no terceiro trimestre, um valor mais de cinco vezes superior ao de um ano antes. Já as venda baixaram 6% para 75,3 mil milhões de euros

A pressionar a companhia estiveram fatores excecionais, de 7,8 mil milhões de euros, relacionados com a desvalorização dos ativos ligados à Porsche. A subsidiária de automóveis de luxo, que enfrenta sérias dificuldades, sofreu uma desvalorização que ascende a 6,4 mil milhões de euros.

A dona da Autoeuropa tem sentido o impacto da forte concorrência na China, assim como o efeito das tarifas norte-americanas e os elevados custos associados à expansão da produção de veículos elétricos na Europa, onde os concorrentes chineses também estão a ganhar terreno.

Perante as dificuldades que a empresa tem enfrentado, o presidente executivo, Oliver Blume, tem em curso um plano para eliminar 100 mil postos de trabalho em todo o grupo, que inclui as marcas Audi e Porsche. Ao abrigo deste plano, até quatro fábricas na Alemanha poderão encerrar, uma medida que tem enfrentado forte oposição dos sindicatos e poderá levar à convocação de greves a partir do início do próximo ano.

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