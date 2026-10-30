APS lança novo livro sobre poupança e segurança financeira para todas as idades

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) lança esta sexta feira o livro Quem poupa para o futuro vive mais seguro, da autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Integrada na coleção “Seguros & Cidadania”, esta 13.ª publicação aborda, de forma acessível e lúdica, a importância da poupança, da gestão responsável do dinheiro e do papel dos seguros na proteção do futuro.

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Pensada sobretudo para o público infantojuvenil, mas com mensagens relevantes para todas as idades, a obra parte de situações do quotidiano para explorar questões financeiras que fazem parte da vida das pessoas e das famílias. Ao longo de várias narrativas, dá a conhecer riscos financeiros que podem ser prevenidos ou minimizados através do planeamento, da adoção de hábitos de poupança e de decisões informadas.

O livro reúne ainda sugestões práticas para ajudar a gerir as finanças pessoais e familiares, planear despesas e compreender como diferentes tipos de seguros podem contribuir para antecipar encargos inesperados e reforçar a segurança financeira.

Com esta publicação, “a APS dá continuidade ao seu compromisso de promover a literacia financeira e a compreensão do papel dos seguros na sociedade, incentivando desde cedo comportamentos responsáveis e uma maior preparação para os desafios do futuro”, refere a associação., sublinhando que “esta é mais uma ação no âmbito do Programa Literacia do Risco da APS, que deu os primeiros passos em 2012”.