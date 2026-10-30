AstraZeneca mantém desempenho forte até o terceiro trimestre e confirma previsões para 2026

O crescimento foi particularmente apoiado pela evolução das áreas de Oncologia, Respiratória, Imunologia e Doenças Raras, que registraram avanços de dois dígitos durante o período, bem como pela força de sua presença global.

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A empresa também manteve um alto nível de atividade científica e regulatória. No acumulado do ano, a AstraZeneca reportou 12 resultados positivos em programas de Fase III e obteve 47 aprovações em regiões importantes desde a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2025, incluindo as primeiras autorizações de quatro novos medicamentos.

Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca, disse: “Nos primeiros nove meses, mantivemos um forte impulso comercial, com um crescimento de 7% na receita total e 14% no lucro principal por ação, impulsionados pela diversidade de nossas áreas terapêuticas e pela nossa presença global”.

Soriot também destacou que os 12 programas com resultados positivos na fase III têm um potencial combinado de receita em seu ano de pico de vendas de muito mais de 10 bilhões de dólares, enquanto os próximos resultados esperados para 2027 têm potencial superior a 20 bilhões de dólares.

Ele acrescentou que a empresa possui múltiplos ativos em estágios avançados de desenvolvimento e tecnologias transformadoras que estão avançando rapidamente, o que, segundo ele, permitirá que a empresa continue avançando em direção à sua ambição para 2030 e mantenha o crescimento na próxima década. A AstraZeneca mantém suas previsões para todo o ano de 2026 e continua avançando em direção à sua ambição para 2030, apoiada por um portfólio diversificado, sua capacidade científica e o progresso de seu pipeline.