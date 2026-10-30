Ativo do dia. Intel afunda 30% e vai a caminho da pior sessão de sempre

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Intel. Tem sido uma semana trágica para o setor tecnológico perante a catadupa de resultados desapontantes. Esta quinta-feira foi a vez de a fabricante de chips para computadores desiludir os investidores com previsões que ficaram aquém do esperado.

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Todo o setor tecnológico está a ser contagiado por causa dos receios em relação aos pesados investimentos na Inteligência Artificial.

O marco

As ações da Intel derrapam 29% para cerca de 66,3 dólares no arranque da sessão em Wall Street e vão a caminho da pior sessão da história da empresa. O mau desempenho está a contagiar as outros fabricantes de chips como a AMD, Qualcomm, Broadcom, que cedem entre 2% e 10%.

O índice tecnológico Nasdaq cai mais de 2% em novo dia de pressão vendedora, depois do tombo de 500 mil milhões de dólares da Alphabet na véspera.

A causa

Os investidores já estavam escaldados com as contas que a dona da Google tinha apresentado na quarta-feira: pela segunda vez desde que se estreou na bolsa em 2004 registou um fluxo de caixa negativo e as pesquisas em ‘modo IA’ começam a canibalizar o negócio de publicidade do mais popular motor de busca.

Esta quinta-feira foi a vez da Intel. Embora o lucro e as receitas tenham superado as estimativas dos analistas, a empresa apresentou perspetivas de evolução do negócio desapontantes para o quarto trimestre, com a retração no mercado de computadores pessoais a criar dúvidas sobre a capacidade de investimento em IA.

A Intel prevê receitas para o quarto trimestre entre 15 mil milhões e 16 mil milhões de dólares, abaixo da estimativa média dos analistas de 17,07 mil milhões de dólares, segundo dados compilados pela LSEG.

O diretor financeiro, David Zinsner, afirmou ainda que a Intel não espera um cash flow positivo este ano. “Vemos a desaceleração dos PCs continuando pelo menos até o primeiro semestre do próximo ano”, assumiu aos analistas.

Várias casas de investimento já cortaram o preço-alvo do título.

O que esperar a seguir

“O mercado está num clima de ‘vender primeiro, perguntar depois’, e o alerta da Intel deu aos investidores uma desculpa fácil para realizar lucros em ações de empresas de semicondutores”, resume Matt Britzman, analista sénior de ações da Hargreaves Lansdown, citado pela Reuters.

A temporada de resultados tem sido fraca e ainda vai a meio. A próxima semana poderá ajudar a definir o sentimento dos investidores, com Apple e Palantir a apresentarem contas logo na segunda-feira, seguindo-se a AMD na terça e Qualcomm na quarta.

A Nvidia, fabricante-rei dos chips e maior empresa cotada do mundo, só anunciará os resultados no dia 17.

A frase