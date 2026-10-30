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Beatriz Almeida vence Portfolio Night Lisbon 2026

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A edição de Lisboa da Portfolio Night contou com a participação de 37 talentos criativos. Beatriz Almeida vai representar Portugal na competição internacional que junta os All-Stars de 27 cidades.

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Beatriz Almeida, diretora de arte na Fuel, foi a vencedora da edição deste ano da Portfolio Night Lisbon. A competição reúne diretores criativos de agências e estúdios nacionais que avaliam e dão opiniões qualificadas sobre os portfólios de talentos emergentes de várias áreas da criatividade.

Promovida globalmente pelo The One Club for Creativity, de Nova Iorque, a Portfolio Night decorre este ano em 27 cidades durante o mês de outubro. A edição de Lisboa, realizada em colaboração com o Clube da Criatividade de Portugal (CCP) reuniu 37 talentos criativos.

A votação para eleger o melhor portfólio da competição lisboeta foi moderada por Mário Mandacaru, cofundador e Creative Partner d’A equipa e ex-presidente do CCP. Pela primeira vez foi anunciada uma shortlist. Além de Beatriz Almeida, incluía Martin Stanilov (o escritório), Pedro Chula (Fuel), Sebastião Ogando (freelancer) e Gonçalo Oliveira (BBDO).

Beatriz Almeida destacou-se por apresentar “um bom trabalho do dia-a-dia, mas também um bom trabalho pessoal e esse trabalho pessoal ir para a rua e ter relevância do mercado”, referiu Mário Mandacaru no momento da revelação. É uma jovem que “tem craft, tem ideia, muita vontade, criatividade, olhar sensível e procura insights verdadeiros”, acrescentou. O portfolio da Beatriz pode ser consultado aqui.

Como All-Star de Lisboa, Beatriz Almeida vai representar Portugal na competição internacional, que decorre online. Os All-Stars das várias cidades vão trabalhar em grupos de três a quatro, e cada grupo vai trabalhar um briefing real de uma marca. O grupo vencedor viaja até à Creative Week de Nova Iorque, que se vai realizar em maio de 2027, para uma semana de eventos, workshops, networking e recrutamento.

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