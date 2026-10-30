Binance sofre maior ciberataque de sempre nas criptomoedas

A plataforma de negociação de criptomoedas Binance informou esta quinta-feira que foi alvo de um ciberataque massivo, que está a ser descrito como o maior de sempre nas moedas virtuais, e que congelou mais de 2,5 mil milhões de dólares (cerca de 2,25 mil milhões de euros) para evitar a retirada indevida de fundos.

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A empresa garantiu que os fundos depositados pelos clientes na sua plataforma estão “totalmente seguros”, embora vários especialistas tenham reportado desvios de montantes colossais. A Binance informou ainda que suspendeu as transações de determinados produtos.

As negociações na bolsa de cripto foram suspensas, depois de hackers alegadamente ligados à Coreia do Norte terem roubado mais de 6 mil milhões de dólares, segundo o Axios. O portal de notícias contextualiza que este ataque ocorre após uma vaga de invasões cibernéticas e violações de dados de alto nível durante o “Outubro Negro”, quando uma série de incidentes de segurança e falhas descobertas pela inteligência artificial desencadearam receios de uma crise global.

“Isto parece ser um ciberataque à Binance”, comentou na rede social X Changpeng Zhao, antigo chefe executivo da plataforma, que, embora já não ocupe cargos operacionais, se mantém como acionista maioritário do grupo.

O presidente executivo da Tether, empresa emissora da criptomoeda USDT, a terceira maior moeda digital em volume em circulação (cerca de 180 mil milhões de dólares), anunciou o congelamento de aproximadamente 1,6 mil milhões de dólares em ativos, “em ligação com um possível ataque” à Binance.

Já o diretor-geral da Circle, responsável pela criptomoeda USDC, indicou o bloqueio de cerca de 800 milhões de dólares. Jeremy Allaire, chefe executivo da Circle, esclareceu que a medida foi tomada em coordenação com as autoridades.

Tanto o USDT como o USDC são stablecoins, moedas digitais cujo valor está ligado a uma moeda tradicional, neste caso, o dólar.

Durante várias horas, antes de a Binance confirmar o ataque por volta das 23:30 de quinta-feira, vários especialistas já tinham afirmado que hackers tinham invadido a plataforma.

Alguns descreveram o episódio como o ataque mais grave alguma vez perpetrado no mundo das criptomoedas, com um montante superior aos 1,5 mil milhões de dólares subtraídos em fevereiro de 2025 à plataforma Bybit, uma ação atribuída a hackers ligados à Coreia do Norte.

Neste contexto, a cotação da bitcoin recuou de forma acentuada. Por volta das 23:35 de quinta-feira, a criptomoeda registava uma queda de 3,41%, sendo transacionada a 78.492 dólares. Esta sexta-feira, pelas 7h45 (hora de Lisboa), a a moeda virtual mais famosa do mundo desvalorizava 2,08% para 78,114.10 dólares cada.