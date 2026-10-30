Canadá apresenta primeira estratégia de segurança nacional em mais de 20 anos

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, apresentou na quinta-feira a primeira estratégia de segurança nacional do país em mais de duas décadas, centrada no reforço da soberania, da defesa, da segurança económica e das capacidades de informação.

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O documento, intitulado “The Plan for a Stronger Canada” (“Plano para um Canadá Mais Forte”), estabelece cinco prioridades estratégicas para responder às crescentes ameaças internacionais, incluindo ciberataques, interferência estrangeira, espionagem, criminalidade organizada e utilização das relações comerciais como instrumento de pressão política e económica.

“Num mundo em rápida transformação, mais perigoso e mais dividido, o Canadá tem de ter capacidade para defender a sua soberania, resistir às ameaças emergentes e determinar o seu próprio futuro”, afirmou Carney, citado num comunicado divulgado pelo seu gabinete.

A nova estratégia parte do princípio de que a segurança nacional deixou de depender exclusivamente da capacidade militar, passando também pela solidez da economia, pela proteção das infraestruturas essenciais, pela autonomia tecnológica e pelo fortalecimento das relações com os aliados internacionais.

Entre as cinco prioridades identificadas pelo Governo canadiano estão o reforço da segurança económica, a diversificação das parcerias internacionais, a modernização das Forças Armadas, a proteção da população contra ameaças internas e externas e o desenvolvimento das capacidades dos serviços de informações.

Na vertente económica, Otava pretende reduzir a dependência de fornecedores externos, proteger as cadeias de abastecimento, reforçar a segurança energética e investir em setores considerados estratégicos, incluindo tecnologias avançadas, inovação e recursos naturais.

A política externa deverá privilegiar a diversificação das relações comerciais e o aprofundamento da cooperação com parceiros considerados estratégicos, procurando aumentar a autonomia do Canadá num contexto internacional marcado por tensões geopolíticas e económicas, de acordo com a mesma nota informativa.

No domínio militar, o executivo compromete-se a acelerar a aquisição de equipamentos, fortalecer a indústria nacional de defesa e modernizar as Forças Armadas, de forma a cumprir os compromissos assumidos no âmbito da NATO e do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

“Um Canadá mais forte começa pela capacidade de defender o Canadá”, declarou o ministro da Defesa Nacional, David McGuinty, sublinhando que a estratégia pretende reforçar a capacidade de resposta militar, a segurança das infraestruturas essenciais e a proteção dos interesses nacionais.

A segurança do Ártico assume igualmente um papel central no documento, que prevê o reforço da capacidade de defesa e vigilância da região, bem como uma maior participação canadiana nos esforços internacionais de estabilidade e segurança.

Na área da segurança interna, o Governo pretende intensificar o combate à interferência estrangeira, ao extremismo violento, à espionagem e à criminalidade transnacional, incluindo fraudes financeiras, branqueamento de capitais, extorsão e exploração através da Internet.

A modernização dos serviços de informações constitui outra prioridade, com o executivo a defender a atualização dos instrumentos legais e tecnológicos de recolha e análise de informações, assegurando simultaneamente a proteção dos direitos e liberdades dos cidadãos.

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Anand, considerou que a segurança e a prosperidade canadianas são cada vez mais influenciadas por acontecimentos internacionais, defendendo o aprofundamento da cooperação com parceiros de confiança.

O plano prevê ainda a apresentação, durante o primeiro ano de implementação, de propostas legislativas destinadas a modernizar o enquadramento jurídico da segurança nacional, bem como a realização de uma reunião entre o primeiro-ministro e os chefes dos governos provinciais e territoriais para melhorar a coordenação institucional.

O Governo recordou que o Orçamento de 2025 incluiu 10,9 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 7 mil milhões de euros), distribuídos por cinco anos, para modernizar as infraestruturas digitais do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e do organismo responsável pela segurança das comunicações e pela cibersegurança.

Este investimento deverá permitir desenvolver sistemas digitais mais seguros e resistentes a ataques informáticos, numa altura em que Otava identifica as ameaças cibernéticas como um dos principais desafios à segurança nacional.

A estratégia será revista pelo menos de quatro em quatro anos, com o objetivo de adaptar as prioridades canadianas à evolução das ameaças internacionais e das necessidades de defesa e segurança do país.

Este anúncio coincidiu com o início da cimeira de dois dias entre o Canadá e a União Europeia (UE), que decorre até hoje em Montreal, e na qual estão previstas discussões sobre defesa, segurança económica, energia, matérias-primas críticas e cooperação tecnológica.