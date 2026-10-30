Canadá interessado em tornar-se “membro associado” da União Europeia

O Canadá insiste que está a “forjar uma nova aliança” com a União Europeia (UE) como “membro associado”, nos termos do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, apesar da oposição da Alemanha e da França à designação.

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A afirmação de Carney deu sequência às declarações de apoio ao aprofundamento das relações entre o bloco e o Canadá, com recurso à mesma expressão, proferidas também esta quinta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Primeiro Von der Leyen, depois Costa e, por fim, o próprio Mark Carney, defenderam publicamente a ideia no primeiro de dois dias da cimeira bilateral, que hoje chega ao fim. “Estamos a forjar uma nova aliança, uma aliança para o futuro, com o Canadá como membro associado”, afirmou Carney antes de participar, em Montreal, numa mesa redonda com empresários canadianos e europeus.

Von der Leyen foi ainda mais explícita ao salientar que o Canadá não pode tornar-se membro de pleno direito da UE por razões geográficas, mas que ambas as partes pretendem elevar a relação “ao nível mais elevado possível”. “É por isso que estamos a debater a ideia de o Canadá se tornar o primeiro membro associado da União Europeia”, declarou.

Costa apoiou a proposta de Von der Leyen, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de, no final, se utilizar outra designação. “A presidente Von der Leyen chegou mesmo a apresentar a ideia ousada de tornar o Canadá membro associado da União Europeia. Partilho da sua ambição”, afirmou.

O termo “membro associado”, que não existe no quadro da UE, continua a ser um dos pontos de atrito nas negociações entre os 27 para finalizar a declaração conjunta da cimeira, que, segundo fontes a par das conversações consultadas pela agência EFE, conta com 46 pontos.

As fontes explicaram que a Alemanha se opõe a que a designação seja utilizada para o Canadá, pois considera que o conceito de membro associado deveria ser reservado à Ucrânia, enquanto a França recusa a expressão por considerar que Von der Leyen lançou a proposta sem consultar previamente os Estados-membros, referiram as fontes.

Além da discrepância “terminológica”, uma das fontes sublinhou que “o essencial é a elevação substantiva da relação que resulta da cimeira, os projetos (muitos deles já uma realidade) para a concretizar e a comunidade de valores”.

UE e Canadá defendem aliança perante protecionismo dos EUA

O Canadá e a UE defenderam esta quinta-feira o reforço das relações como resposta às mudanças geopolíticas e económicas internacionais, entre as quais a viragem dos Estados Unidos para o protecionismo.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Anita Anand, afirmou durante um evento na Universidade de Montreal, juntamente com a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, que a ordem comercial mundial “mudou fundamentalmente” desde que os Estados Unidos se afastaram do multilateralismo e avançaram para um maior protecionismo.

Anand salientou que o Canadá responde a essas mudanças reforçando alianças baseadas na “confiança, estabilidade e fiabilidade” e colocou a UE entre os principais parceiros para alcançar maior autonomia estratégica. “Isto não tem a ver com nenhum outro país. Tem a ver connosco“, afirmou, por outro lado, a ministra, que recordou que Otava pretende duplicar em dez anos o comércio com países que não os Estados Unidos.

Kallas concordou que a nova aliança “não é contra ninguém” e explicou que o atual contexto geopolítico obriga o Canadá e a Europa a identificarem parceiros em quem possam confiar e a reduzir dependências potencialmente vulneráveis. “Cada dependência, cada ligação que tenhas, certifica-te de que estás ligado a amigos, porque a outra parte também te pode fazer mal“, advertiu.

Ambas as responsáveis abordaram ainda a guerra na Ucrânia. Kallas apelou a um aumento da pressão sobre Moscovo e à manutenção do apoio a Kiev, enquanto Anand recordou que o Canadá está a trabalhar num acordo de parceria de cem anos com a Ucrânia, que incluirá cooperação na produção de drones e garantias de segurança.

Num comunicado posterior, o Ministério dos Negócios Estrangeiros canadiano indicou que, durante uma reunião de trabalho que realizaram, Anand e Kallas reiteraram o apoio inabalável à soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia e concordaram com a necessidade de se aumentar a pressão sobre a Rússia e exigir que Moscovo assuma as responsabilidades.

O encontro teve lugar no âmbito da XXI Cimeira Canadá-UE, que começou esta quinta-feira e termina hoje em Montreal, e que visa aprofundar a cooperação bilateral em matéria de segurança, defesa, comércio, energia, minerais críticos e inteligência artificial.