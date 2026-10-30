Economia

Em atualização Crescimento da economia desacelera para 0,2% no terceiro trimestre

Taxa de crescimento em cadeia abrandou face aos 0,9% registados no segundo trimestre. Na comparação homóloga, PIB avançou 2,4%, o que compara com os 2,6% dos três meses anteriores.

A economia portuguesa cresceu 0,2% em cadeia e 2,4% na comparação homóloga no terceiro trimestre, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Ambas as taxas significam um abrandamento face aos 0,9% e 2,6%, respetivamente, registados entre abril e junho.

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