Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, será a nova diretora de informação da Lusapremium
A até agora diretora do Jornal de Negócios vais substituir Luísa Meireles, que anunciou no início do mês que deixaria a direção de informação. Paulo Moutinho é o novo diretor do Negócios.
Diana Ramos será a nova diretora de informação da agência Lusa. O resto da equipa será escolhida pela nova diretora e apresentada nos próximos dias, após o parecer, que é vinculativo, da ERC. Os nomes serão também apresentados, e votados, pelo Conselho de Redação da Lusa. É expectável que parte da equipa seja interna e a restante contratada no exterior.
Diana Ramos é licenciada em jornalismo pela Universidade de Coimbra, tem ocupado a função de diretora do Jornal de Negócios (há cinco anos e oito meses), foi editora de Política e Economia…
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Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, será a nova diretora de informação da Lusa
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