Enlagloria Salad House inaugura novas instalações em Madrid e amplia proposta gastronómica

A Enlagloria Salad House anunciou que vai alargar a sua oferta de saladas, bowls e wraps com novas opções para o pequeno-almoço, lanche e refeições em família. A marca passa a servir pequenos-almoços e lanches no seu estabelecimento de López de Hoyos, em Madrid, e apresenta o ELG Happy Kids, um menu infantil criado em colaboração com a Oli & Carol, que já está disponível nos seus seis estabelecimentos em Barcelona e Madrid.

As novidades vêm ampliar uma oferta baseada em receitas sazonais e ingredientes frescos, que permite escolher entre os pratos do menu ou criar uma salada personalizada a partir de mais de 40 ingredientes e molhos. A empresa prepara as suas verduras, molhos e temperos nas suas próprias cozinhas de produção em ambas as cidades.

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O estabelecimento na López de Hoyos, 10, é o primeiro da marca a incorporar um menu de pequenos-almoços e lanches. A proposta inclui cafés, smoothies, sanduíches, iogurtes em copos, pão de banana, bolachas e combinações com croissants, que se juntam às saladas, bowls e wraps do menu de outono-inverno.

«Queríamos que a Enlagloria fosse um local onde se pudesse vir a qualquer hora do dia. O café e os pequenos-almoços eram algo que sabíamos que podíamos fazer muito bem e que se encaixam naturalmente com as nossas saladas», explicou Gloria Rodés, cofundadora da Enlagloria Salad House.

Aberto desde o passado mês de junho, o espaço junta-se ao de Núñez de Balboa e reforça a presença da cadeia em Madrid. Tem capacidade para 40 clientes, incluindo a esplanada, dispõe de mesas compridas para partilhar e está aberto de segunda a domingo, das 8h00 às 22h30. O espaço foi concebido pela Conti, Cert, o estúdio de Barcelona fundado por Andrea Conti e Isa Cert, também responsável pelo estabelecimento de Núñez de Balboa. A madeira, as texturas e os elementos naturais conferem ao interior um ambiente acolhedor e uma estética sóbria.

Para as famílias que visitam os seus espaços, o Enlagloria apresenta o ELG Happy Kids, uma proposta que adapta os seus ingredientes e receitas ao menu infantil e incorpora a diversão com a ajuda da Oli & Carol, a marca de brinquedos de Barcelona fundada pelas irmãs Olimpia e Carolina Román. O menu inclui um prato principal à escolha, uma sopa cremosa de abóbora, um iogurte de frutas biológico da Xanceda e um brinquedo surpresa em borracha 100 % natural, sem plástico e pintado à mão.

Os mais pequenos podem escolher entre quatro opções: fusilli com queijo, brócolos no forno e cebola caramelizada; frango no forno com puré de abóbora e cogumelos; frango no forno com batata-doce e brócolos; ou quinoa com ovo, abacate e tomate cereja. A proposta é servida numa caixa em forma de casinha, ilustrada com um mercado de frutas e legumes, que inclui na parte de trás a atividade «Pinta e colore a tua horta». O menu está disponível nos restaurantes de Barcelona e Madrid por 13,95 euros.