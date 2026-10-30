“Ex-noiva” da Galp quase sextuplica lucro para 1,43 mil milhões até setembro

A Moeve, a petrolífera que falhou o acordo com a portuguesa Galp para uma fusão dos negócios de refinação e distribuição, obteve um lucro de 1.430 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 481% face ao período homólogo, impulsionado pelo desempenho dos negócios e pela melhoria das margens de refinação.

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De acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira, o lucro líquido ajustado, que exclui o impacto das oscilações dos preços do petróleo no valor dos produtos armazenados, atingiu 1.134 milhões de euros até setembro, mais 140% do que no mesmo período de 2025.

Por sua vez, o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado aumentou 102%, para 2.409 milhões de euros, face aos 1.192 milhões registados nos primeiros nove meses do ano passado.

O investimento atingiu um valor recorde de 885 milhões de euros, mais 17% em termos homólogos, dos quais 612 milhões de euros, correspondentes a 69% do total, foram destinados a projetos de transição energética, contra 396 milhões no mesmo período de 2025.

Do investimento realizado pela empresa, 93% teve como destino Espanha.

A Moeve destacou ainda que o aumento da utilização da capacidade de refinação e da produção permitiu reforçar os volumes de produtos como o gasóleo e o querosene, contribuindo para aliviar as pressões sobre o abastecimento provocadas pelas tensões geopolíticas e pelas perturbações nos mercados internacionais de energia.

Entre os principais desenvolvimentos do período analisado, a empresa destacou o início da construção do maior projeto energético de hidrogénio verde da Europa, na Andaluzia, que representa um investimento conjunto superior a 1.000 milhões de euros.

A Moeve referiu ainda que, após o fim das negociações com a portuguesa Galp sobre uma possível combinação dos negócios de downstream, que incluem atividades de refinação e comercialização de produtos petrolíferos, continua concentrada na execução da sua estratégia de transformação e na criação de valor sustentável a longo prazo.

Neste âmbito, a empresa anunciou um novo modelo operacional, com uma estrutura centrada na execução industrial, na otimização da cadeia de valor e na orientação para o cliente.