GNR e PSP vão receber 5.200 ‘bodycams’ até ao início do próximo ano

A GNR e a PSP vão receber 5.200 ‘bodycams’ até ao início do próximo ano, avançou esta sexta-feira o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia.

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“Tencionamos até ao final deste ano, no limite início de 2027, entregar 5.200 ‘bodycams’ às forças de segurança”, disse Telmo Correia durante a audição no âmbito da discussão na especialidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

O secretário de Estado afirmou que a distribuição das câmaras para serem colocadas nos uniformes da polícia, conhecidas por ‘bodycams’, vai ser feita por cada uma das forças de segurança, uma vez que se trata de uma questão operacional.

Telmo Correia adiantou que os novos equipamentos devem ir “seguramente para as unidades de intervenção, que é onde elas têm, obviamente, maior utilização e maior sentido de utilização”.

O concurso público para aquisição da plataforma que vai gerir as ‘bodycams’ foi lançado em abril de 2023, ainda pelo Governo de António Costa, prevendo a aquisição de forma faseada de cerca de 10.000 ‘bodycams’ até 2026, num investimento de cinco milhões de euros, mas este concurso foi duas vezes impugnado.