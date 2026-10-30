Exclusivo Governo assume que avaliação a fornecedores de risco no 5G é “técnica” e “política”premium
Secretário de Estado diz que as avaliações de segurança, como a que manteve a tecnologia da Huawei fora do 5G, são tomadas com base em critérios "técnicos", mas também "políticos".
O Governo assumiu publicamente que as decisões da nova Comissão de Avaliação de Segurança do Ciberespaço (CASC), entidade que sucedeu ao organismo responsável pela decisão que expulsou a Huawei das redes 5G em Portugal, também são tomadas com base em critérios políticos, e não exclusivamente técnicos.
A orientação surge no mês em que o Ministério da Presidência confirmou ao ECO ter renovado as "restrições" inicialmente adotadas em maio de 2023, e que afetaram principalmente a empresa chinesa.
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Governo assume que avaliação a fornecedores de risco no 5G é “técnica” e “política”
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