Governo confirma morte de português no acidente ferroviário em Espanha. Era membro da tripulação
De acordo com a informação disponibilizada esta sexta-feira, este português era membro da tripulação de um dos comboios envolvidos no acidente que tem já confirmadas 69 vítimas mortais.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros acaba de confirmar a morte de um cidadão de nacionalidade portuguesa, do sexo masculino, no acidente ferroviário de Urda, em Espanha.
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De acordo com a informação disponibilizada esta sexta-feira, este português era membro da tripulação de um dos comboios envolvidos no acidente que tem já confirmadas 69 vítimas mortais.
“Portugal lamenta profundamente as mortes e feridos deste trágico acidente em Espanha, reforçando as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas e com solidariedade para o povo e autoridades espanholas”, acrescenta o Ministério na mesma nota.
O choque de comboios ocorrido na quarta-feira em Urda, Toledo, a cerca de 150 quilómetros a sul de Madrid, ocorreu após uma falha técnica e uma série de erros dos operadores do centro de controlo da circulação na rede de alta velocidade espanhola, segundo as gravações divulgadas pelos jornais do país vizinho.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já prometeu que serão esclarecidas “até ao último detalhe” as causas do acidente. O primeiro-ministro garantiu ainda um reforço de segurança “para que não volte a acontecer”.
Na quarta-feira, Sánchez tinha afirmado que “não é aceitável” que um país como Espanha tenha dois acidentes com comboios de alta velocidade num ano, referindo-se ao de Adamuz, na Andaluzia, em que morreram 46 pessoas em janeiro.
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