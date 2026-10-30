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Governo quer aplicar na Serra da Estrela parte das receitas das concessões das hidroelétricas

  • Lusa
  • 16:45

A proposta será desenvolvida em articulação com a Associação de Municípios do PNSE, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, CIM das Beiras e Serra da Estrela.

O Governo vai canalizar parte das receitas das futuras concessões hidroelétricas da Serra da Estrela para financiar projetos de restauro ecológico, recuperação dos recursos hídricos e valorização ambiental do Parque Natural, foi esta sexta-feira anunciado.

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Esta proposta vai ser desenvolvida em articulação com a Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Comissão de Cogestão do Parque Natural da Serra da Estrela, a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e a Agência para o Clima.

“Queremos que a riqueza gerada pelos recursos naturais da Serra da Estrela contribua diretamente para a recuperação e valorização deste território. A produção de energia renovável deve também beneficiar as comunidades e os ecossistemas que acolhem estas infraestruturas”, afirmou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, num comunicado enviado à agência Lusa.

A decisão consta de um despacho da ministra do Ambiente, que delega na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a preparação de “um modelo de afetação de parte das rendas e contrapartidas financeiras das futuras concessões hidroelétricas à recuperação ambiental daquele território”.

Maria da Graça Carvalho adiantou que o Governo está “a preparar um modelo que permitirá transformar parte das receitas das concessões hidroelétricas em investimento na conservação da natureza, na proteçãodos recursos hídricos e na resiliência da Serra da Estrela”.

A produção de energia renovável deve também beneficiar as comunidades e os ecossistemas que acolhem estas infraestruturas.

Maria da Graça Carvalho

Ministra do Ambiente e Energia

 

O objetivo do Ministério do Ambiente e Energia é “assegurar que a exploração dos recursos hídricos para produção de energia renovável contribua também para a conservação da natureza, a recuperação da paisagem, a redução do risco de incêndio e a adaptação às alterações climáticas”.

A tutela recorda que o Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) tem cerca de 89 mil hectares, integra ecossistemas de montanha únicos e as cabeceiras de importantes rios portugueses, como o Mondego, o Zêzere e o Alva.

Segundo um levantamento da APA, existem 22 aproveitamentos hidráulicos na área do PNSE, dos quais 14 têm concessões que terminam a 9 de outubro de 2028. É intenção de o Governo aproveitar o fim destas concessões para preparar um novo procedimento concursal, preferencialmente de forma agregada, com lançamento previsto para 2027.

“O novo modelo deverá estabelecer a percentagem das rendas ou contrapartidas financeiras a afetar ao financiamento de projetos ambientais, assegurando que parte das receitas geradas pela exploração dos recursos naturais reverta para a recuperação e valorização do próprio território”, é referido.

Uma vista geral da aldeia das Penhas da Saúde coberta de neve na Serra da Estrela (cordilheira mais alta de Portugal continental), Covilhã, Portugal, 21 de dezembro de 2025. Onze distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja, o segundo mais elevado, devido à queda de neve e ao mar agitado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA

O despacho do Ministério do Ambiente e Energia dá à APA um prazo de 90 dias, após a publicação em Diário da República, para apresentar “uma proposta de cláusulas ambientais e financeiras a integrar nos futuros contratos de concessão, incluindo a definição da percentagem das receitas a canalizar para o restauro ecológico”.

“As verbas arrecadadas deverão ser transferidas para o Fundo Ambiental, para financiar projetos de reabilitação e requalificação dos recursos hídricos, recuperação de ecossistemas, conservação da natureza e adaptação e mitigação das alterações climáticas”.

Esta proposta vai ser desenvolvida em articulação com a Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela (AMPNSE), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Comissão de Cogestão do Parque Natural da Serra da Estrela, a Comunidade Intermunicipal (CIM) das Beiras e Serra da Estrela e a Agência para o Clima.

“Com esta iniciativa, o Governo pretende estabelecer um modelo inovador de valorização dos recursos naturais, conciliando a produção de energia renovável com o financiamento da conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável da Serra da Estrela”, realçou o Ministério do Ambiente e Energia.

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