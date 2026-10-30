Inflação em Portugal volta a acelerar para 3,8%. É a mais alta desde maio de 2023

A inflação homóloga em Portugal, medida pela variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), acelerou em outubro para 3,8%, mais 0,2 pontos percentuais (p.p.) do que a registada no mês anterior. A estimativa rápida foi divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e mostra uma subida dos preços pelo terceiro mês consecutivo, após um abrandamento entre abril e julho.

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A confirmar-se a inflação nos 3,8% esta seria a variação mais alta de aumento dos preços desde maio de 2023, ou seja, mais de três anos, quando se fixou em 4%. No final desse ano a inflação caiu para metade até 1,4% em dezembro. Desde essa altura a subida de preços não foi menor do que 1,9%.

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“A variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 17,4% (15,3% no mês anterior) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 3,7% (valor idêntico em setembro)” , detalha o INE.

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, terá registado uma variação de 2,8% em outubro, taxa superior em 0,1 p.p. à do mês precedente. Já em termos de variação mensal, o IPC terá sido 0,2% (1,2% em setembro e nula em outubro de 2025). O INE estima ainda uma variação média nos últimos doze meses de 2,9% (2,8% no mês anterior).

A variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, indicador que permite comparações entre os Estados-membros da União Europeia, terá sido de 3,9%, superior aos 3,6% do mês anterior. Os dados de outubro tanto da Zona Euro, como da UE, ainda não são conhecidos. Em setembro, a inflação foi de 3,8% nos países da moeda única.