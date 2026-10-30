Meta promete “auscultação completa” junto dos editores antes de aplicar novos termos comerciais

A entrada em vigor dos novos termos comerciais da Meta estava prevista para 30 de outub, tendo a data mudado para 20 de novembro após as críticas dos editores. A data poderá ser alterada.

A entrada em vigor dos novos termos comerciais da Meta poderá sofrer um novo adiamento. Com previsão inicial para 30 de outubro, as críticas dos editores levaram a tecnológica a adiar a data para 20 de novembro. Agora, a Meta admite adiar a sua aplicação, mediante o processo de “auscultação completa” que vai promover junto do setor dos media, avança o Nieman Lab.

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“Ouvimos o feedback dos editores sobre a nossa proposta de atualização dos termos de publicidade e de negócio. Preocupamo-nos profundamente com os nossos parceiros e não tencionamos fazer alterações às nossas políticas sem uma auscultação completa de associações e líderes do setor”, escreveu no X o vice-presidente de comunicação da Meta, Andy Stone.

“Estamos empenhados em fazer isto bem e, como prevemos que esta auscultação se possa prolongar para lá de 20 de novembro, nesse caso adiaremos a aplicação dos termos atualizados. Até lá, mantêm-se em vigor os nossos termos atuais”, acrescentou ainda.

Também na quarta-feira, um tribunal norueguês impediu que os termos entrassem em vigor a 20 de novembro nesse país, com a Meta proibida de implementar as alterações na Noruega até que o tribunal avalie a sua legalidade. A tecnológica vai ter ainda de pagar 1,2 milhões de coroas norueguesas (quase 116 mil euros) em custas judiciais.

Os novos termos têm estado sob contestação por abrirem a porta ao scraping de sites, inclusive os noticiosos, e a sua potencial utilização para o treino de inteligência artificial (IA).

Os novos termos comerciais da Meta abrangem quem usa as plataformas para fins empresariais ou comerciais: gerir páginas e grupos, publicar anúncios, enviar mensagens de marketing ou recorrer a ferramentas como o Meta Business Suite. Ao continuarem a usar estas contas, os titulares autorizam a Meta a “aceder, armazenar em cache, analisar, recolher, recuperar ou indexar os domínios, páginas web ou URL (e quaisquer conteúdos disponíveis através dos mesmos)” associados aos seus produtos ou serviços.

Na primeira versão dos termos, revelada pelo Nieman Lab a 15 de outubro, a Meta reservava-se o direito de usar esses conteúdos para “fornecer, desenvolver, melhorar, realizar investigação, treinar e manter a integridade” dos seus produtos.

No dia 16 de outubro, a Meta reviu os termos. A palavra “treinar” desapareceu e a redação do uso dos conteúdos recolhidos passou a “fornecer, desenvolver, melhorar, investigar e manter produtos de publicidade e empresariais” e a “manter a integridade e a segurança” dos produtos da Meta.