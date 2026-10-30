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BRANDS' ECO Muito além da proteção: o papel dos seguros no planeamento financeiro

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Proteger um objetivo de poupança é pensar no que acontece se a vida não correr como previsto. José Gonçalves, da SafeBrok, defende que seguros, poupança e reforma devem ser pensados em conjunto.

Imagine-se uma família que decide poupar para, daqui a dez anos, pagar os estudos universitários dos filhos. Faz contas, ajusta despesas e define uma poupança mensal. Parece um bom plano. Mas há uma pergunta que nem sempre é feita: o que acontece a esse objetivo se um dos pais morrer ou ficar impossibilitado de trabalhar?

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É aqui que o seguro de vida pode fazer a diferença. Não como uma contratação isolada, mas como uma proteção pensada desde o início do plano financeiro. Com coberturas adequadas, pode ajudar a família a manter os seus projetos se um imprevisto comprometer o rendimento esperado.

Ao falar de planeamento financeiro, pensamos em poupança e rentabilidade. Queremos comprar casa, garantir a educação dos filhos ou preparar a reforma. Mas um plano não deve responder apenas à pergunta «como vou atingir este objetivo?». Também deve perguntar «o que pode impedir-me de lá chegar?».

Durante muito tempo, habituámo-nos a olhar para os seguros como resposta a riscos pontuais: um seguro para a casa, outro para o automóvel, um seguro de vida associado ao crédito. Todos têm o seu lugar. Mas importa ligar essas proteções à vida financeira de cada pessoa. Um seguro pode ser uma peça essencial para que o resto do plano faça sentido.

O mesmo se aplica à reforma. Há quem comece a poupar cedo e quem só olhe para o assunto quando a idade da reforma se aproxima. Em qualquer dos casos, vale a pena perceber que rendimento se pretende ter, que esforço de poupança é possível fazer hoje e o que acontece se esse esforço tiver de ser interrompido.

Os fundos de pensões, os Planos Poupança-Reforma (PPR) e os seguros com componente de poupança ou investimento podem ajudar a construir esse percurso, mas não são todos iguais. Um PPR pode assumir a forma de seguro, fundo de investimento ou fundo de pensões, e nem todos os fundos de pensões são PPR. Importa comparar riscos, comissões, liquidez, fiscalidade e eventuais garantias. A rentabilidade de um ano, por si só, diz pouco sobre a adequação de uma solução.

José Pedro Gonçalves Managing Director da SafeBrok em Portugal

Os chamados unit linked mostram também como os seguros podem estar ligados ao investimento. São contratos de seguro de vida ligados a fundos de investimento, cujo valor depende da evolução dos ativos subjacentes. Não se confundem com seguros de vida destinados sobretudo à proteção familiar: aqui, a componente financeira é central. E há um ponto essencial: o investimento pode perder valor, incluindo parte ou a totalidade do capital, se não existirem garantias contratuais. É indispensável conhecer os riscos, os custos e as condições de resgate.

Na minha perspetiva, é aqui que o acompanhamento ganha importância. Antes de discutir produtos, devemos conhecer a situação de cada pessoa: as responsabilidades que tem, a proteção de que já dispõe, a capacidade de poupar e os objetivos que quer alcançar. Uma solução adequada no início da vida profissional pode deixar de o ser dez anos depois.

E a vida muda mais depressa do que muitos contratos. Um novo emprego, o nascimento de um filho ou a passagem à reforma podem justificar rever coberturas e decisões de poupança. Faz pouco sentido que o contacto com o cliente termine na assinatura de uma apólice. O acompanhamento deve continuar, com revisões regulares e informação clara.

A tecnologia facilita o acesso à informação, agiliza processos e permite manter um contacto mais próximo. Mas há dúvidas que não se resolvem com uma simulação ou uma plataforma digital. É preciso ouvir, esclarecer e saber explicar as consequências de cada escolha.

Acredito que o setor segurador tem aqui uma oportunidade importante. Podemos deixar de olhar para a proteção como uma decisão separada do crédito, da poupança ou do investimento e tratá-la como parte do mesmo plano. Não se trata de ter mais produtos, mas de perceber melhor o que cada família precisa.

No fundo, planear o futuro não é apenas fazer contas ao dinheiro que esperamos acumular. É procurar que os nossos projetos resistam, tanto quanto possível, aos imprevistos da vida. E nisso, os seguros têm um papel maior do que habitualmente lhes atribuímos.

José Pedro Gonçalves Managing Director da SafeBrok em Portugal

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