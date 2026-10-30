Muito além da proteção: o papel dos seguros no planeamento financeiro

Imagine-se uma família que decide poupar para, daqui a dez anos, pagar os estudos universitários dos filhos. Faz contas, ajusta despesas e define uma poupança mensal. Parece um bom plano. Mas há uma pergunta que nem sempre é feita: o que acontece a esse objetivo se um dos pais morrer ou ficar impossibilitado de trabalhar?

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

É aqui que o seguro de vida pode fazer a diferença. Não como uma contratação isolada, mas como uma proteção pensada desde o início do plano financeiro. Com coberturas adequadas, pode ajudar a família a manter os seus projetos se um imprevisto comprometer o rendimento esperado.

Ao falar de planeamento financeiro, pensamos em poupança e rentabilidade. Queremos comprar casa, garantir a educação dos filhos ou preparar a reforma. Mas um plano não deve responder apenas à pergunta «como vou atingir este objetivo?». Também deve perguntar «o que pode impedir-me de lá chegar?».

Durante muito tempo, habituámo-nos a olhar para os seguros como resposta a riscos pontuais: um seguro para a casa, outro para o automóvel, um seguro de vida associado ao crédito. Todos têm o seu lugar. Mas importa ligar essas proteções à vida financeira de cada pessoa. Um seguro pode ser uma peça essencial para que o resto do plano faça sentido.

O mesmo se aplica à reforma. Há quem comece a poupar cedo e quem só olhe para o assunto quando a idade da reforma se aproxima. Em qualquer dos casos, vale a pena perceber que rendimento se pretende ter, que esforço de poupança é possível fazer hoje e o que acontece se esse esforço tiver de ser interrompido.

Os fundos de pensões, os Planos Poupança-Reforma (PPR) e os seguros com componente de poupança ou investimento podem ajudar a construir esse percurso, mas não são todos iguais. Um PPR pode assumir a forma de seguro, fundo de investimento ou fundo de pensões, e nem todos os fundos de pensões são PPR. Importa comparar riscos, comissões, liquidez, fiscalidade e eventuais garantias. A rentabilidade de um ano, por si só, diz pouco sobre a adequação de uma solução.

Os chamados unit linked mostram também como os seguros podem estar ligados ao investimento. São contratos de seguro de vida ligados a fundos de investimento, cujo valor depende da evolução dos ativos subjacentes. Não se confundem com seguros de vida destinados sobretudo à proteção familiar: aqui, a componente financeira é central. E há um ponto essencial: o investimento pode perder valor, incluindo parte ou a totalidade do capital, se não existirem garantias contratuais. É indispensável conhecer os riscos, os custos e as condições de resgate.

Na minha perspetiva, é aqui que o acompanhamento ganha importância. Antes de discutir produtos, devemos conhecer a situação de cada pessoa: as responsabilidades que tem, a proteção de que já dispõe, a capacidade de poupar e os objetivos que quer alcançar. Uma solução adequada no início da vida profissional pode deixar de o ser dez anos depois.

E a vida muda mais depressa do que muitos contratos. Um novo emprego, o nascimento de um filho ou a passagem à reforma podem justificar rever coberturas e decisões de poupança. Faz pouco sentido que o contacto com o cliente termine na assinatura de uma apólice. O acompanhamento deve continuar, com revisões regulares e informação clara.

A tecnologia facilita o acesso à informação, agiliza processos e permite manter um contacto mais próximo. Mas há dúvidas que não se resolvem com uma simulação ou uma plataforma digital. É preciso ouvir, esclarecer e saber explicar as consequências de cada escolha.

Acredito que o setor segurador tem aqui uma oportunidade importante. Podemos deixar de olhar para a proteção como uma decisão separada do crédito, da poupança ou do investimento e tratá-la como parte do mesmo plano. Não se trata de ter mais produtos, mas de perceber melhor o que cada família precisa.

No fundo, planear o futuro não é apenas fazer contas ao dinheiro que esperamos acumular. É procurar que os nossos projetos resistam, tanto quanto possível, aos imprevistos da vida. E nisso, os seguros têm um papel maior do que habitualmente lhes atribuímos.

José Pedro Gonçalves Managing Director da SafeBrok em Portugal