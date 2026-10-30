“Não acho que estas funções deem direito divino a ir para um lugar internacional”, diz Miranda Sarmento

O ministro Adjunto e das Finanças afirma que o único futuro que assume “como certo”, depois de sair do Governo, é regressar ao ISEG como professor, até porque não considera que as funções que tem deem passagem direta para um cargo internacional.

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“Aquilo que assumo como certo é que no dia em que isto terminar regresso ao meu lugar no ISEG. Também não acho que estas funções deem qualquer direito divino a ir para um lugar internacional ou para um alto cargo”, disse Joaquim Miranda Sarmento, em entrevista ao jornal Expresso (acesso pago), na qual garantiu que não é uma crítica aos antecessores.

Joaquim Miranda Sarmento refere que, pessoalmente, não tem “nenhum tema” com Mário Centeno. Questionado sobre se fica irritado com as críticas de Mário Centeno, foi perentório: “Tento não ficar. (…) Só com o Benfica”.

Desafiado a dizer qual o momento mais difícil no cargo de ministro das Finanças, nos últimos três anos, Joaquim Miranda Sarmento admitiu que foi a incerteza sobre a aprovação do Orçamento do Estado para 2025. Até ao final da legislatura, caso vá mesmo até 2029, o que considera “desejável”, o ministro reconhece que existem dois grandes desafios: manter as contas públicas equilibradas e “continuar a transformar Portugal e a desenvolver as reformas estruturais de que precisamos para aumentar a produtividade e a competitividade”.

O governante com a pasta das Finanças voltou a enaltecer o sentido de “responsabilidade” do PS ao abster-se e permitir a aprovação do Orçamento do Estado para 2027, mas recusou-se a comentar se mais valia ter um Bloco Central do que uma aliança com o Chega, porque diz que não é político, comentador nem analista. Sobre as recentes declarações do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, referiu apenas que “este é um Governo reformista.”