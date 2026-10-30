PIB da Zona Euro sobe 1,3% no terceiro trimestre. Portugal é o terceiro que mais cresce
Após uma revisão em alta para um crescimento de 1,2% no segundo trimestre, as economias da Zona Euro aceleraram para uma expansão de 1,3% entre julho e setembro. Em cadeia cresceram 0,4%.
As economias da Zona Euro cresceram 1,3% no terceiro trimestre em termos homólogos e 0,4% na comparação em cadeia, num período que se têm feito sentir os impactos da guerra no Médio Oriente nos preços. Portugal apresentou a terceira maior taxa entre os países para os quais há dados disponíveis, revela a estimativa do Eurostat divulgada esta sexta-feira.
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A estimativa preliminar do gabinete de estatísticas europeu reflete uma ligeira aceleração na evolução homóloga face aos 1,2% registados no trimestre precedente, mas uma desaceleração na ótica da comparação em cadeia face aos 0,6% verificados entre abril e junho. Os números do segundo trimestre foram revistos em alta pelo gabinete de estatísticas europeu face aos valores avançados nas duas primeiras estimativas, que foram, na mesma ordem, de 1% e 0,4%.
Para a União Europeia os valores são ligeiramente superiores. As economias dos 27 Estados-membros terão expandido, em termos homólogos, 1,5% e 0,5%, em cadeia. À semelhança da Zona Euro, na comparação anual representa uma aceleração face aos 1,4% do trimestre anterior e um abrandamento mensal face aos 0,7% desse período.
Agora, entre os países da Zona Euro para os quais há dados disponíveis, Portugal apresenta a terceira maior taxa de crescimento homóloga (2,4%), apenas ultrapassado pela Irlanda (3,6%) e por Espanha (2,7%). No entanto, na variação mensal, Portugal está abaixo da média de 0,4% dos países da moeda única, com uma aceleração de 0,2%.
A maior variação em cadeia foi registada pela Irlanda, de 5,5%, seguida pela Estónia, Espanha e Países Baixos, cujas economias aceleraram 0,6%. Lituânia (-1%) e França (-0,1%) registaram uma contração. O Eurostat detalha ainda que o crescimento anual das economias foi positivo em 14 países e negativo em apenas um: França.
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