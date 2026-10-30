Portugal e Finlândia querem reforçar cooperação na defesa e abrir oportunidades às empresas

Portugal e a Finlândia podem aprofundar a cooperação industrial nas áreas da defesa, do espaço e da segurança marítima, aproveitando as competências tecnológicas e empresariais dos dois países. A possibilidade foi discutida no jantar-debate Inovar para Proteger. Cooperar para Criar Valor, realizado em Guimarães, no encerramento da quarta edição do Mês da Economia, onde Christian Lindholm, embaixador da Finlândia em Portugal, lançou o desafio de aproximar as redes empresariais portuguesas e finlandesas para desenvolver projetos conjuntos.

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O diplomata defendeu que a aproximação ganhou uma nova dimensão com a adesão da Finlândia à NATO, em 2023, na sequência da invasão russa da Ucrânia. Identificou a cooperação espacial, nomeadamente na área dos satélites, como um ponto de partida, mas considerou que existem outras oportunidades, sobretudo no desenvolvimento de drones e na segurança marítima.

Christian Lindholm propôs ainda a articulação entre plataformas empresariais dedicadas à defesa, referindo o exemplo da rede finlandesa DEFINE, que reúne pequenas e médias empresas ligadas à inovação e às tecnologias de dupla utilização. A Embaixada da Finlândia manifestou disponibilidade para facilitar contactos com estruturas semelhantes em Portugal e contribuir para o desenvolvimento de projetos conjuntos.

O reforço da cooperação surge numa altura em que os dois países estão a aumentar o investimento nas suas capacidades militares. Segundo os valores apresentados pelo embaixador, a Finlândia investe atualmente cerca de 7,7 mil milhões de euros anuais em defesa, correspondentes a aproximadamente 2,5% do PIB, num percurso de reforço das despesas militares até 2035.

O diplomata abordou ainda os instrumentos europeus de financiamento, destinados a promover projetos multinacionais e a reduzir a fragmentação da indústria europeia de defesa. Os drones e os satélites foram apontados como duas áreas particularmente promissoras para a colaboração com Portugal.

Força Aérea quer empresas portuguesas na cadeia de valor espacial

A ligação entre defesa, inovação e desenvolvimento económico marcou igualmente a intervenção do general Sérgio Pereira, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que apresentou a estratégia nacional para o domínio espacial e desafiou as empresas portuguesas a participarem na sua concretização. “A minha função é proteger. Eu protejo melhor se vocês inovarem”, mencionou, dirigindo-se aos empresários presentes.

O responsável defendeu que a capacidade de defesa depende cada vez mais do conhecimento científico, da tecnologia e da colaboração entre instituições públicas, universidades e empresas. “Eu quero que as universidades estejam comigo, eu quero que a indústria esteja comigo, para a gente criar valor”, acrescentou.

O espaço foi apresentado como exemplo desta relação. Segundo o general Sérgio Pereira, os sistemas espaciais assumem atualmente funções essenciais nas telecomunicações, navegação, vigilância marítima, observação da Terra e gestão de situações de emergência.

Entre os projetos estratégicos da Força Aérea salientou o Centro de Operações Espaciais, em Monsanto, a Constelação do Atlântico, o desenvolvimento de capacidades de vigilância espacial, o acesso ao espaço a partir de Santa Maria, nos Açores, e o Alverca Space Hub, dedicado à integração e ensaio de satélites.

De acordo com o responsável militar, a Força Aérea dispõe já de quatro satélites com capacidade radar para operação nacional e pretende continuar a desenvolver a constelação. Esta estratégia poderá abrir oportunidades para empresas de engenharia, eletrónica, materiais avançados, software, cibersegurança e processamento de dados. “Não partam do princípio que o espaço ou a defesa são setores reservados para grandes empresas”, sublinhou, defendendo que as PME podem integrar estas cadeias de valor através de consórcios, componentes especializados ou parcerias tecnológicas.

Indústria tradicional pode encontrar novos mercados

A possibilidade de aproveitar competências industriais já existentes foi reforçada por Rui Costa, CEO da ICEYE Portugal, empresa finlandesa especializada em satélites radar, com operação em Portugal. “Portugal tem uma história industrial profunda, e em particular aqui no Norte”, notou, apontando a experiência nacional nos têxteis, componentes, borracha e fibra ótica como exemplo de capacidades que podem encontrar novas aplicações.

Na perspetiva do responsável, o setor espacial não depende exclusivamente das tecnologias digitais. A construção e operação de satélites exigem também materiais avançados, componentes industriais e processos produtivos especializados. “Aquilo que eu desafio para a indústria é, de facto, pensar em criar produtos inovadores e perceber que uma experiência acumulada de várias décadas pode e deve evoluir para novos setores, em particular no espaço”, defendeu.

Rui Costa considerou ainda que a dimensão das empresas não constitui necessariamente um obstáculo à colaboração com grandes grupos tecnológicos. “O critério fundamental para trabalhar com a ICEYE não é, de facto, o histórico e o tamanho da empresa, é a velocidade e a capacidade de inovar”, afirmou.

O responsável enalteceu também a importância de desenvolver tecnologias espaciais europeias, referindo a colaboração entre a ICEYE e a Nokia na área das comunicações por satélite. As aplicações de dupla utilização, acrescentou, permitem que uma mesma tecnologia responda a necessidades de defesa, vigilância marítima, monitorização ambiental ou proteção civil.

Entrar na defesa exige tempo, certificações e parceiros

A experiência das empresas portuguesas no mercado internacional foi discutida por João Pedro Mortágua, Head of Defence da Critical Software, e Mário Martinho, cofundador e Chief Commercial Officer da Baseyard, com experiência anterior na Agência Europeia de Defesa.

João Pedro Mortágua recordou o percurso da Critical Software, fundada em Coimbra, em 1998, e a construção gradual de relações com grandes grupos industriais e militares. A participação em consórcios europeus tem sido uma das formas de estabelecer contactos e integrar projetos internacionais. “Os consórcios europeus são muito bons, obviamente, e acho que são uma forma de nos aproximarmos das grandes OEM de defesa, na Europa, em particular”, reiterou.

O responsável alertou, contudo, para as dificuldades de entrada neste mercado, nomeadamente os procedimentos de credenciação, a proteção de informação e os requisitos técnicos exigidos. “A credenciação, muitas vezes, é penosa, tenho de dizer, mas, de facto, depois os frutos surgem”, reconheceu.

João Pedro Mortágua enfatizou ainda a participação da Critical Software num consórcio europeu dedicado ao desenvolvimento de um sistema de mísseis de nova geração de curto alcance, apresentado como exemplo da capacidade das empresas portuguesas para integrar programas tecnologicamente exigentes.

Já Mário Martinho defendeu que a cooperação é indispensável para as pequenas empresas que pretendem entrar no setor da defesa. “Não é possível fazer as coisas de forma isolada”, afirmou, considerando que a participação em consórcios, as parcerias industriais e a integração em cadeias de fornecimento internacionais são caminhos mais realistas do que tentar desenvolver todas as competências internamente.

O responsável destacou também a importância de estabelecer relações nos fóruns europeus de defesa. “As empresas podem ter a melhor tecnologia. Se não tiverem visibilidade, se não se relacionarem, se não tiverem a network certa, não serve de nada”, alertou.

Mário Martinho explicou que a escolha de Braga para instalar a Baseyard esteve relacionada com a proximidade à Universidade do Minho, a disponibilidade de engenheiros, os custos das infraestruturas e a diversidade do tecido industrial regional. A empresa procura desenvolver uma rede de parceiros com competências complementares em materiais compósitos, plásticos e metais, entre outras áreas.

Guimarães procura transformar inovação em valor económico

A dimensão económica destas oportunidades foi também destacada nas intervenções iniciais do jantar-debate. Ricardo Araújo, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, considerou que o reforço do investimento europeu na defesa poderá abrir novos mercados para setores com forte presença no concelho, nomeadamente o têxtil e o calçado. “Falar na defesa é também hoje falar em oportunidades de desenvolvimento e crescimento económico”, disse.

O autarca relacionou estas oportunidades com a estratégia municipal de aumentar a produtividade, atrair investimentos de maior valor acrescentado e reforçar a colaboração entre empresas, universidades e centros de investigação. Defendeu ainda uma visão regional mais integrada para responder aos desafios da mobilidade, das acessibilidades e da competitividade empresarial.

Patrícia Brighenti, diretora da Sterling Prime Consulting, uma das entidades promotoras do encontro, destacou a diplomacia económica como instrumento para aproximar empresas e instituições portuguesas e finlandesas. Segurança, defesa, inovação tecnológica, indústria e resiliência energética foram algumas das áreas de interesse comum identificadas. “Esperamos que este encontro seja mais que um momento de reflexão. Constitua um ponto de partida para relações duradouras, novas oportunidades de negócio e projetos com impacto real”, revelou.

Também Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho, defendeu que a indústria portuguesa deve apostar na diferenciação, reconhecendo a dificuldade de competir em escala com economias de maior dimensão. “Temos um superpoder, que é o valor”, disse, considerando que a defesa pode constituir uma oportunidade para desenvolver produtos mais especializados e reforçar a competitividade das empresas.

Da aproximação institucional aos negócios concretos

Na conclusão do debate, moderado por Ana Marcela, do ECO, os participantes foram convidados a identificar os resultados que gostariam de alcançar nos dois anos seguintes através da cooperação entre Portugal e a Finlândia.

Mário Martinho defendeu uma aposta em nichos tecnológicos e parcerias com grandes fabricantes internacionais, enquanto João Pedro Mortágua identificou potencial de colaboração em software embarcado, sistemas de comando e controlo e segurança, lembrando que os processos de desenvolvimento e aquisição na defesa são prolongados.

Rui Costa considerou que o sucesso deverá refletir-se em resultados económicos mensuráveis, nomeadamente no aumento das receitas geradas pela colaboração entre empresas dos dois países, na retenção de talento e na criação de atividade industrial em Portugal.

Já Christian Lindholm apontou como prioridade aproximar as redes empresariais e facilitar contactos entre potenciais parceiros, manifestando o desejo de ver empresas portuguesas e finlandesas participarem conjuntamente em eventos internacionais e projetos de desenvolvimento tecnológico.