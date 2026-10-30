Preço da eletricidade em Portugal abaixo da média europeia mas gás para famílias mais caro até junho

O preço da eletricidade em Portugal ficou abaixo das médias da União Europeia (UE) e da área do euro no primeiro semestre de 2026, enquanto o gás natural foi mais caro para as famílias, segundo a ERSE.

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De acordo com os boletins da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), os consumidores domésticos pagaram, em média, 0,2491 euros por quilowatt-hora (kWh) de eletricidade, contra 0,2620 euros em Espanha e 0,2882 euros na UE. Em termos homólogos, o preço em Portugal recuou 1,8%.

Já no gás natural, o preço médio para as famílias portuguesas atingiu 0,1471 euros/kWh, acima dos 0,1378 euros da média comunitária e dos 0,0867 euros registados em Espanha. Face ao mesmo período de 2025, verificou-se uma ligeira subida de 0,2%. No segmento não doméstico, Portugal apresentou preços inferiores às médias da UE e da área do euro em ambas as energias, com a eletricidade a registar uma descida homóloga de 6,3% e o gás natural uma redução de 10%.

Os dados da ERSE mostram ainda que, no caso da eletricidade, a componente de taxas e impostos, incluindo os custos de interesse económico geral, representou 33% do preço final no perfil de consumo doméstico mais representativo em Portugal, acima dos 28% registados na UE e na área do euro.

Já no gás natural, o peso das taxas e impostos foi de 31% no perfil de consumo doméstico mais representativo, também superior ao observado em Espanha (19%), na UE (27%) e na área do euro (28%).

Os boletins da ERSE têm por base dados do Eurostat, complementados com informação recolhida junto dos comercializadores de energia.