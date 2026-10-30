Rússia diz que Kiev retomou ataques a refinarias de petróleo

A Ucrânia atacou esta sexta-feira três refinarias de petróleo na Rússia, após uma “pausa” de vários dias neste tipo de ofensivas, declarou o vice-ministro russo da Energia, Alexander Novak.

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“Tivemos uma pausa durante algum tempo, mas hoje os ataques contra as refinarias foram retomados”, declarou Novak numa entrevista à televisão pública russa.

O ministro da Energia russo especificou que três refinarias e um complexo de processamento de gás foram alvos de ataques ucranianos.

Novak não detalhou a localização destas quatro instalações, afirmando apenas que foram encontrados “danos menores” numa delas e que, “no geral”, as defesas antiaéreas russas “funcionaram”.

“Desobedeceram mais uma vez e, diria eu, estão simplesmente a ignorá-lo. Embora [o Presidente norte-americano, Donald] Trump tenha insistido nesta questão – e continue a insistir -, não lhe dão ouvidos”, criticou esta sexta-feira Yuri Ushakov, conselheiro presidencial para a política externa, em entrevista à rádio estatal russa Vesti.

Ushakov atribuiu aos parceiros europeus da Ucrânia a responsabilidade por esta “ousadia” em desobedecer a Trump e prosseguir com os ataques. “Certamente, não teriam coragem para o fazer por conta própria”, avaliou o conselheiro de Vladimir Putin.

O órgão de imprensa independente russo Astra relatou um ataque a uma refinaria na região russa de Samara, a 800 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, divulgando imagens que mostram colunas de fumo negro a subir no céu.

O governador desta região, Vyacheslav Fedorishchev, informou esta sexta-feira, através da aplicação de mensagens russa MAX, que dois homens morreram durante um ataque de drones ucranianos.

Como resposta aos ataques russos que têm vindo a devastar a sua infraestrutura energética desde o início da ofensiva russa de grande escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev realiza regularmente ataques com drones contra instalações industriais na Rússia.

Estas ações visam restringir o fluxo de receitas provenientes do petróleo, que financia o esforço de guerra do Kremlin.

Donald Trump e o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciaram, no início do mês, um acordo para retomar o envio de gasóleo – pelo menos até abril de 2027 -, para descontentamento do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quem Washington tem pressionado, nas últimas semanas, para que cesse estes ataques.

Com este polémico acordo, em vésperas das eleições intercalares de 3 de novembro nos EUA, Trump pretende travar a subida do preço do gasóleo e, com isso, reduzir a inflação, que tem afetado diretamente setores-chave entre o seu eleitorado, como os transportes, a agricultura e a pecuária.