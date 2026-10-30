Santarém recebe summit sobre criptoeconomia e IA

A Inteligência Artificial está a transformar a forma como as empresas trabalham e tomam decisões, enquanto a criptoeconomia abre novas possibilidades para os pagamentos, o investimento e a representação de ativos. É no cruzamento destas duas áreas que se centra o Bitcoin Talks – Cripto & IA Summit, marcado para 14 e 15 de novembro, no CNEMA, em Santarém.

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Ao longo de dois dias, o evento vai reunir mais de 20 oradores, distribuídos por dois palcos, com palestras, mesas-redondas e workshops práticos. A iniciativa pretende abordar as mudanças associadas a estas tecnologias e explorar as suas aplicações, oportunidades e desafios, tanto para as empresas como para os profissionais e o público em geral.

Do futuro do dinheiro à aplicação da inteligência artificial

O futuro do dinheiro e dos investimentos é um dos eixos centrais do encontro. Bitcoin, euro digital, stablecoins e tokenização de ativos estão entre os temas em destaque, numa discussão que pretende explorar as diferentes formas de representar, transferir e utilizar valor. O programa inclui ainda sessões sobre fiscalidade das criptomoedas, carteiras privadas e o enquadramento regulatório europeu dos criptoativos, nomeadamente o regulamento MiCA.

A Inteligência Artificial será a outra grande área em análise, com foco na aplicação destas ferramentas aos negócios, à produtividade e à tomada de decisão. Entre os temas previstos estão os agentes de IA, a automatização de processos empresariais, a criação e expansão de negócios e o impacto da tecnologia nas profissões e nas competências exigidas pelo mercado de trabalho.

A ligação entre IA e investimento também terá lugar no programa. Além de uma sessão dedicada à utilização da Inteligência Artificial nas decisões financeiras, está previsto um workshop para a criação de um assistente de investimento com IA. A proposta passa por explorar a utilização destas ferramentas na análise e organização de informação, mas sempre com a avaliação crítica de quem as utiliza.

Workshops para explorar ferramentas na prática

A componente prática é uma das vertentes da iniciativa que, para além das palestras e dos debates, inclui workshops dedicados à automatização de empresas, à criação de agentes de Inteligência Artificial, à análise técnica dos mercados financeiros e ao desenvolvimento de aplicações na blockchain Cardano, entre outros temas.

O evento é promovido por António Vilaça Pacheco, fundador do projeto Bitcoin Talks, criado em 2018 e dedicado à divulgação e formação nas áreas do Bitcoin, dos criptoativos, da economia e do investimento. Este encontro alarga a abordagem à Inteligência Artificial e tem como objetivo aproximar o público das transformações tecnológicas e económicas que atravessam os dois setores.

O programa pode ser consultado no site oficial do Bitcoin Talks, onde também estão disponíveis os bilhetes.