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Única agência noticiosa da Finlândia vai encerrar informação e fotografia

 Lusa,

A reestruturação da agência noticiosa STT afeta 95 postos de trabalho e deve levar à eliminação de 89, dos quais 68 de jornalistas. A STT vai manter a difusão de comunicados de imprensa.

A única agência noticiosa da Finlândia, a STT, uma das mais antigas do mundo, anunciou esta quinta-feira que vai encerrar os seus serviços de informação e fotografia em 2027, depois de anos de dificuldades financeiras.

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Depois de negociações sobre uma reestruturação, o conselho de administração da STT anunciou ter “decidido acabar com as atividades de agência os domínios da informação e da fotografia”, com uma paragem definitiva destes serviços a 31 de março de 2027.

“No próximo domingo, fará exatamente 139 anos que a STT começou as suas atividades. Considero o fecho dos nossos serviços de informação e fotografia uma tragédia para a sociedade finlandesa no seu conjunto”, afirmou o seu diretor-geral, Kimmo Laaksonen, em comunicado.

A Finlândia torna-se assim um dos poucos Estados ocidentais sem uma agência de notícias, segundo o radiodifusor público, Yle.

A reestruturação afeta 95 postos de trabalho e deve levar à eliminação de 89, dos quais 68 de jornalistas. Trinta contratos a prazo também vão acabar. A STT vai manter a difusão de comunicados de imprensa, serviço que emprega sete pessoas.

A agência também anunciou que vai “explorar as possibilidades de exploração comercial dos seus arquivos e da tecnologia em curso de desenvolvimento”.

A presidente do Sindicato dos Jornalistas da Finlândia, Marjaana Varmavuori, qualificou o anúncio como “devastador”. Em comunicado, deplorou: “O seu papel na produção e difusão de informação fiável na Finlândia é insubstituível. Estou profundamente chocada que o Estado e as empresas de informação tenham a intenção de deixar a nossa agência noticiosa acabar”.

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