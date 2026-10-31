André Ventura reeleito presidente do Chega com 98% dos votos
André Ventura foi reeleito presidente do Chega com 98% dos votos, em eleições diretas em que foi o único candidato à liderança e que antecedem a 7.ª Convenção Nacional do partido.
André Ventura foi reeleito presidente do Chega com 98% dos votos, em eleições diretas em que foi o único candidato à liderança e que antecedem a 7.ª Convenção Nacional do partido. De acordo com um comunicado divulgado pelo partido, André Ventura teve 98% dos votos, houve 1,5% de votos em branco e 0,5% de votos nulos.
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Neste comunicado, assinado pelo presidente da Mesa da Convenção e do Conselho Nacional do Chega, João Lopes Aleixo, não são indicados o número de votos nem a taxa de participação nestas diretas.
As eleições diretas deeste domingo para eleger o presidente do Chega e os delegados à 7.ª Convenção decorreram entre as 10h00 e as 19h00.
André Ventura, antigo militante do PSD, lidera o Chega desde a sua fundação, em 2019. Em junho desse ano, foi eleito presidente na 1.ª Convenção do partido, com 94% dos votos. Depois, foi sucessivamente reeleito, em diretas e em Convenção, com votações acima dos 94%.
A 7.ª Convenção Nacional do Chega está marcada para entre 20 e 22 de novembro, no Entroncamento, no distrito de Santarém.
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