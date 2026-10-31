Direto Depois das pessoas, as tendas regressaram às praças
As tendas regressaram às praças em Lisboa e no Porto, depois de uma tarde em que milhares de pessoas voltaram às ruas.
Milhares de pessoas arrancaram pouco depois das 17h00 do Largo Camões em direção ao Rossio, em Lisboa, para reivindicar o direito à habitação, uma semana depois de uma grande manifestação que juntou também muitos manifestantes na Avenida da Liberdade. Já no Porto, ,ilhares de pessoas em protesto pela habitação chegaram esta tarde à Praça D. João I, ao som do grito “resistir” e com uma tenda à cabeça do desfile. E ao início da noite, regressaram as tendas às duas praças.
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