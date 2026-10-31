Depois das pessoas, as tendas regressaram às praças

Milhares de pessoas arrancaram pouco depois das 17h00 do Largo Camões em direção ao Rossio, em Lisboa, para reivindicar o direito à habitação, uma semana depois de uma grande manifestação que juntou também muitos manifestantes na Avenida da Liberdade. Já no Porto, ,ilhares de pessoas em protesto pela habitação chegaram esta tarde à Praça D. João I, ao som do grito “resistir” e com uma tenda à cabeça do desfile. E ao início da noite, regressaram as tendas às duas praças.

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