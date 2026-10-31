ECO Quiz. A Fidelidade considerou excessiva a indemnização de 125 mil euros por morte no Elevador da Glória?

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A Fidelidade, seguradora da Carris, considera que o Elevador da Glória não podia ser visto como um meio de transporte “altamente confiável” à data do acidente de 3 de setembro de 2025, que provocou 16 mortos.

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Rogério Campos Henriques, CEO da seguradora, garantiu, no entanto, que “a Fidelidade vai honrar os seus compromissos”. A Fidelidade continua em negociações com as vítimas e representantes das vítimas.

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